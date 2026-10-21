Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Израелските военни обявиха, че са ликвидирали и последният член "Хамас" от отговорните за отвличането на 22-годишната Шани Лук по време на нападението на 7 октомври 2023 г. на музикалния фестивал Supernova, от което тръгна войната в Газа.

Ивицата Газа

Тамер Мохамед Ибрахим ал-Сабах е бил убит при удари в Джабалия, в северната част на ивицата, в понеделник.

Печално известни кадри показаха полугола жена, по-късно идентифицирана като Лук, лежаща в безсъзнание по лице в задната част на пикап, пълен с петима въоръжени мъже, припомня "Таймс ъф Израел".

Трима от тях бяха убити по-рано във войната, а един беше заловен от израелските сили.

Ал-Сабах е извършвал атаки срещу израелски войски и цивилни и е действал за възстановяване на капацитета на "Хамас" "в системно нарушение на прекратяването на огъня", според съвместно изявление на Израелските отбранителни сили и Шин Бет, в което се добавя, че той е бил убит, за да "премахне заплахата, която представляваше".

Тялото на Лук беше открито от армията и върнато в Израел през май 2024 г.

При израелски удар в Газа във вторник е убит и Акрам Басам Шаабан Ясин, който е идентифициран като висш офицер в апарата за обща сигурност на "Хамас".

 

Според военните, апаратът за сигурност е таен орган на "Хамас", отговорен за сигурността на висши служители, комуникацията между тях, координирането на срещите им и транспортирането им между местата на извънредни ситуации.

Три години след 7 октомври: Израел почита жертвите на най-кървавия ден в историята си
Виж още Три години след 7 октомври: Израел почита жертвите на най-кървавия ден в историята си

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10136
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12251
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1537
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5508
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2307
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3900
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1524
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432