Израел ликвидира и последния от "Хамас", участвал в отвличането от фестивала Supernova
Петима бяха снимани в пикап да отнасят Шани Лук по време на нападението на 7 октомври 2023 г., от което тръгна войната в ивицата
Чуйте статията:
Израелските военни обявиха, че са ликвидирали и последният член "Хамас" от отговорните за отвличането на 22-годишната Шани Лук по време на нападението на 7 октомври 2023 г. на музикалния фестивал Supernova, от което тръгна войната в Газа.
Ивицата Газа
Тамер Мохамед Ибрахим ал-Сабах е бил убит при удари в Джабалия, в северната част на ивицата, в понеделник.
Печално известни кадри показаха полугола жена, по-късно идентифицирана като Лук, лежаща в безсъзнание по лице в задната част на пикап, пълен с петима въоръжени мъже, припомня "Таймс ъф Израел".
Трима от тях бяха убити по-рано във войната, а един беше заловен от израелските сили.
Ал-Сабах е извършвал атаки срещу израелски войски и цивилни и е действал за възстановяване на капацитета на "Хамас" "в системно нарушение на прекратяването на огъня", според съвместно изявление на Израелските отбранителни сили и Шин Бет, в което се добавя, че той е бил убит, за да "премахне заплахата, която представляваше".
Gaza: Israeli strike kills Hamas terrorist involved in Shani Louk’s October 7 abduction Read more here https://t.co/uwuMwXZ2TW— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 20, 2026
Тялото на Лук беше открито от армията и върнато в Израел през май 2024 г.
Shani Louk was killed and paraded in streets by Hamas terrorists. Hamas must be eliminated and destroyed! https://t.co/B91Hl3KLIB— Azat (@AzatAlsalim) May 14, 2024
При израелски удар в Газа във вторник е убит и Акрам Басам Шаабан Ясин, който е идентифициран като висш офицер в апарата за обща сигурност на "Хамас".
ELIMINATED: Akram Bassam Shaaban Yassin, a senior official in Hamas’ General Security Mechanism in Gaza. The mechanism is responsible for protecting senior Hamas officials, securing their movements & compiling intelligence assessments to support the planning of terrorist attacks against Israel. Recently, Shaaban Yassin advanced terror attacks against Israeli civilians and IDF troops and attempted to restore Hamas’ capabilities, in systematic violation of the ceasefire. The terrorist was eliminated to remove the threat he posed.— Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2026
Според военните, апаратът за сигурност е таен орган на "Хамас", отговорен за сигурността на висши служители, комуникацията между тях, координирането на срещите им и транспортирането им между местата на извънредни ситуации.