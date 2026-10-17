Снимка: AP/БТА
Изпепелени къщи и масова евакуация в луксозните квартали край Лос Анджелис (снимки/видео)
Кадри показват пламъци, издигащи се от вили и околни хълмове, а в акцията по гасенето на огъня се включиха и хеликоптери
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Домове бяха унищожени снощи от
в американския щат Калифорния, където силни ветрове вещаят бързо разпространение на пламъците и оставят хиляди домакинства без ток, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА. горски пожари
За да предотвратят нови огнища на пожари, енергийни компании прекъснаха енергопреноса по някои електропроводи в южната част на щата Калифорния.
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Хиляди са и
, отбелязва АП. евакуираните жители
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Близо 200 хектара бяха изпепелени южно от мегаполиса Лос Анджелис, информира противопожарната служба на окръг Ориндж, съобщава АФП.
Кадри показват пламъци,
. В акцията по гасенето на огъня се включиха и хеликоптери. издигащи се от вили и околни хълмове
При температури, достигащи 38 градуса по Целзий, Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за "голяма опасност от мащабни и бързо разпространяващи се горски пожари" около Лос Анджелис.
Пожарникарите се борят с пламъци и в района на Малибу, както и близо до военна база.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.