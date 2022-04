Изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс), французинът Фабрис Леджери, е връчил вчера оставката си и днес тя се очаква да бъде "разгледана от борда на директорите", научи Франс прес от източници в Париж и Берлин, предаде БТА.

Връчената оставка на Леджери "идва на фона на разследване на управлението му на агенцията от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)", подчерта запознат с въпроса източник в Париж, потвърждавайки информацията на медиите.

This is the letter in which Frontex boss Fabrice Leggeri tendered his resignation. @derspiegel @LHreports



Oddly, Leggeri is alleging that his »mandate silently but effectively been changed«. And he seems to have amassed quite some overtime. https://t.co/QxqCdolVWo pic.twitter.com/7DQHDcHssa