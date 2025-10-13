4455 Снимка: AP/Evelyn Hockstein/БТА

Депутатите в израелския парламент приветстваха днес американския президент Доналд Тръмп, като го аплодираха на крака, предаде Франс прес. Двама от тях обаче бяха изгонени, след като издигнаха плакат с призив за признаване на палестинската държава.

Тръмп посети Израел днес по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас", преди да се отправи на посещение в Египет. По този начин американският държавен глава се надява да затвърди края на войната и да положи основите на по-траен мир в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

"Това е велик ден, това е цяло ново начало", заяви Тръмп пред репортери, преди да пристигне в израелския Кнесет. "Мисля, че никога не е имало подобно събитие, аз лично не съм виждал нещо подобно", добави той.

В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток", предаде ДПА.

Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.

"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета.

Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа."

Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени". "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш", каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."

Преди Тръмп да се обърне към израелския парламент след среща със семействата на заложниците, израелските депутати го аплодираха на крака няколко пъти и приветстваха също държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет.

Снимка: Evelyn Hockstein/Pool via AP/БТА

Речта на Тръмп беше прекъсната за кратко с викове към него от двама депутати, които издигнаха плакат с призив за признаване на палестинската държава. Хадаш-Таал Айман Одех и Офер Касиф бяха отстранени бързо, след като издигнаха плакати, призоваващи за "признаване на Палестина". Самият Тръмп се пошегува, че изгонването е било "много ефикасно".

Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.”



Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Преди Тръмп обръщение от трибуната направи премиерът Бенямин Нетаняху. В емоционално слово, прекъсвано от аплодисменти, той благодари на Тръмп и заяви, че името на американския президент ще бъде записано в израелската история, както и в историята човечеството.

След две години в плен "Хамас" освободи 20-те израелски заложници, отвлечени от палестинската групировка. Това стана съгласно постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня. Двама от освободените бяха откарани с хеликоптер до медицински център за прегледи.

Според договорката "Хамас" трябва да предаде и телата на 28 заложници на близките им. Днес ще бъдат предадени само 4 от тях.

Ликуващи тълпи посрещнаха със сълзи от радост и автомобилите, превозващи освободени от Израел палестински затворници, след като последните живи израелски заложници в Ивицата Газа бяха освободени.

След 738 дни в плен сред завърналите се в Израел заложници е и 22-годишният израелско-български гражданин Матан Ангрест. Той беше отвлечен от Хамас от танка си близо до Нахал Оз. "Толкова сме щастливи, че си у дома, Матан!", обяви посолството на Израел в България в социалните мрежи.

Израел заяви, че няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско-български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа, чието тяло все още се държи от "Хамас", допълва БНР.

Доналд Тръмп заяви пред Кнесета, че е готов да се помири с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са "готови" да се помирят с Иран, като уточни, че такава възможност би била "страхотна", предаде Франс Прес. Само преди няколко месеца преди това, Тръмп беше подкрепил бомбардировките на Израел срещу иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война между Израел и Иран.

"Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови", се обърна Тръмп към иранците по време на реч, произнесена в израелския Кнесет, като призова Техеран да "признае правото на съществуване на Израел."

"Нищо не би било по-добро за този регион от света от това иранските лидери да се откажат от тероризма, да спрат да заплашват съседите си, да прекратят финансирането на свързани с тяхната държава групировки и да признаят правото на съществуване на Израел", обяви той, преди да подчертае решително: "Трябва да го направят, със сигурност трябва."

Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."

На 13 юни тази година Израел започна безпрецедентни бомбардировки срещу Иран, в които бяха убити високопоставени служители и учени, свързани с иранската ядрена програма, както и стотици цивилни. От своя страна, Иран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел в траялата 12 дни война.

"По всеобщо мнение, те понесоха тежък удар, нали така? От една или от друга страна би било невероятно, ако можем да сключим споразумение с тях. Бихте ли били съгласни с това? Не би ли било нещо добро? Защото според мен, те го искат, вече са уморени", добави американският президент пред израелските депутати.

