Две избягали от Саудитска Арабия в Грузия сестри отправиха призив за помощ чрез социалните медии, предаде Асошиейтед прес.

В новосъздаден акаунт в Туитър, наречен "GeorgiaSisters", Маха ас Субайе, на 28 години, и Уафа ас Субайе, на 25, публикуваха копия от паспортите си, за да потвърдят своята самоличност - практика, до която са прибягвали и други избягали от Саудитска Арабия жени.

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2