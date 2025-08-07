4632 Снимка: strettodimessina.it

Италия одобри окончателно изграждането на най-големия висящ мост в света. Той ще свързва остров Сицилия с Калабрия.

Проектът е на стойност от 13,5 милиарда евро, съобщи Би Би Си.

Проектантите уверяват, че съоръжението ще устои на земетресенията в един от най-сеизмичните райони на Средиземно море. Предишни опити за стартиране на проекта бяха неуспешни, заради опасения за висока цена, екологични щети или потенциална намеса на мафията.

Премиерът Джорджия Мелони призна, че проектът не е бил лесен, но го счита за "инвестиция в настоящето и бъдещето на Италия".

"Обичаме трудните предизвикателства, когато имат смисъл", добави Мелони.

Мостът, който ще е с дължина от 3,3 километра, ще преминава над Месинския проток. Той ще бъде изграден между две опорни кули с височина 400 метра. По средата на трасето са проектирани две железопътни линии, а от всяка страна ще има по три платна за автомобилно движение.

В момента единственият начин влаковете да прекосят пролива е вагоните да бъдат качени на фериботи и превозени през морето за 30 минути пътуване.

Рим се надява да представи моста като разход в рамките на целите на НАТО за заделяне на 5 процента от Брутния вътрешен продукт за отбрана.

Министърът на транспорта Матео Салвини, лидер на дясната партия "Лига" и правителствен съюзник на Мелони, отпразнува важния момент, заявявайки, че целта е мостът да бъде завършен между 2032 и 2033 г.

Той допълни, че мостът ще създаде 120 000 работни места годишно и ще донесе икономически растеж в района. Регионите Сицилия и Калабрия са едни от най-бедните в Европа.

Проектът обаче все още ще трябва да бъде одобрен от Италианската сметна палата, както и от екологични агенции, както на национално, така и на европейско ниво. Местните жители от двете страни на пролива, чиито имоти ще трябва да бъдат отчуждени, също ще трябва да бъдат консултирани и биха могли да оспорят решението по закон, което означава, че строителството на моста може да се забави или да спре напълно.

