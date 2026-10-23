Засилваме контрола, за да предотвратим превръщането на хиляди хора в "зомбита", заяви премиерът Джорджа Мелони

3566 Снимка: Фейсбук група "Зомбитата по улиците на България"

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Италия е първата страна в Европа, която разработва национален план срещу фентанила, съобщи италианският премиер Джорджа Мелони, предаде АНСА.

"Засилваме контрола, за да предотвратим превръщането на хиляди хора в "зомбита". Превенцията означава също да знаем как да действаме, преди една опасност да ескалира", заяви премиерката по време на международна среща на високо равнище, посветена на превенцията на зависимостите и възстановяването от тях.

Срещата беше организирана съвместно от Италия и Франция - съоснователки на Европейската коалиция срещу наркотиците - и се проведе в рехабилитационната общност "Сан Патриниано" край Римини, в която са настанени хора със зависимости.

"Ето защо искам да подчертая, че бяхме първите в Европа, които създадоха национален план за борба със злоупотребата с фентанил и синтетични опиоиди. Обучихме персонал и осигурихме достъп до антидот. А днес засилваме и контрола върху съхранението на тези вещества - особено в болниците и здравните заведения - за да гарантираме, че няма да попаднат в незаконни канали за разпространение, където биха могли да превърнат хиляди хора в "зомбита", каза Мелони.

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Фентанилът, който предизвика сериозна криза в САЩ, постепенно навлиза и на европейските пазари на наркотици. През юли кражба на 80 флакона с фентанил от болница в Рим предизвика спешна среща на правителството. Сред версиите, по които работи полицията, е тази за поръчкова кражба с цел флаконите да бъдат препродадени на черния пазар.

Фентанилът е мощен опиоид, използван за облекчаване на болките. Той е и сред най-опасните синтетични наркотици, тъй като може да причини тежки, дори смъртоносни последици, включително при прием в по-малки дози.

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