При атаката са ранени един кувейтец и един пакистанец

2498 Снимка: AP/БТА

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Двама италианци са били убити при атака с ирански дронове, извършена днес в Кувейт, съобщиха Ройтерс и АНСА, цитирани от БТА.

Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни съобщи пред Сената, че двамата убити италианци в Кувейт са работели в наблюдателна станция на противовъздушната отбрана, която е била взета на прицел от ирански дронове.

Той потвърди и, че двамата загинали италианци са работели за "Райнметал".

Става дума за технически служители на компанията "Райнметал", допълва АНСА. Те са загинали, когато отломки от прехванати от кувейтските сили ирански дронове са паднали на кувейтска територия.

Прехванатите ирански дронове са атакували обект от жизненоважно значение в Кувейт.

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Кувейтското министерство на отбраната също потвърди смъртта на двамата италианци и добави, че в атаката има и един ранен кувейтец и един ранен пакистанец.

Министерството каза, че кувейтските сили са засекли навлизането на няколко дрона в кувейтското въздушно пространство.

Това е поредният случай на напрежение, след като само преди седмица Кувейт задейства системите си за противовъздушна отбрана срещу ирански дронове. Настоящата ескалация е част от по-широкия конфликт, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран, който въвлече държавите от Персийския залив в зоната на бойните действия.

През март 2026 г. две петролни рафинерии в Кувейт горяха след подобни нападения, а по-късно през юли електроцентрала беше ударена и понесе сериозни щети.

По-рано през месеца Иран обяви, че е атакувал американски дрон и ракетен обект в Кувейт, след като САЩ поразиха иранския остров Кешм в Ормузкия проток.

Основните точки на противопоставяне между САЩ и Иран остават стратегическият Ормузки проток и сигурността на морските пътища. Докато американските сили се опитват да осигурят ескорт за преминаващите кораби, Техеран продължава опитите си за блокиране на трафика, което превръща енергийната инфраструктура в региона в постоянна мишена.

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