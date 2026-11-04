Оскар Пуенте няма да се кандидатира на предсрочните парламентарни избори на 29 ноември

375 Снимка: БТА/АП

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Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте обяви, че ще подаде оставка заради двете фатални железопътни катастрофи в страната за по-малко от година, без обаче да уточни кога ще напусне поста си, предадоха световните агенции.

"Министърът на транспорта в страна като Испания не може да остане на поста си след две толкова тежки катастрофи за по-малко от една година", заяви той в изказване пред испански депутати, като добави, че е взел решението след последната катастрофа на 28 октомври, при която загинаха 69 души, но е продължил да изпълнява задълженията си, за да се справи с последствията и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Пуенте направи изненадващото обявление в края на изслушването си пред парламентарна комисия в Мадрид. Той добави, че също така няма да се кандидатира на предсрочните парламентарни избори на 29 ноември.

Оставката му, която бе поискана от всички опозиционни партии, дойде като изненада, тъй като Пуенте и премиерът Педро Санчес бяха отхвърляли такава възможност няколко пъти през последните дни.

Високоскоростен влак на 28 октомври се блъсна в друг влак, който беше спрял на релсите край испанската гара Урда в провинция Толедо. Поредицата от събития, довели до катастрофата, започва с прекъсване на работата на комуникационната система, която е от ключово значение за функционирането на системата за безопасност по линията Мадрид-Севиля. Централните диспечери в Мадрид поемат контрола и дават разрешение на влак на държавната компания "Ренфе" да продължи, въпреки че пред него има спрял влак на частната компания "Ирио".

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Това беше втората голяма катастрофа по линията Мадрид-Севиля през тази година. През януари влак дерайлира и се сблъска с друг, пътуващ в обратната посока, като тогава загинаха 46 души. Разследването на тази катастрофа все още продължава.

Мрежата от високоскоростни железопътни линии в Испания се счита за едно от най-големите постижения на страната. Тя е втората по големина в света след тази на Китай. До тази година нямаше катастрофа с фатален изход от пускането в експлоатация на мрежата преди повече от три десетилетия.

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