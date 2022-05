Испански съдия разпореди днес освобождаването под гаранция на Анатолий Шари, украински политик и блогър, обвинен в измяна в родината си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Шари беше арестуван вчера в пристанищния град Тарагона по силата на международна заповед за арест, издадена от Украйна, съобщи испанският национален съд. Според документи на съда той е обвинен в "държавна измяна и подстрекаване към омраза".

На Шари, за когото се твърди, че живее в Испания от 2019 г., е било разпоредено да предаде паспорта си и да остане в страната. Съдът каза, че властите в Украйна сега разполагат с 40 дни да отправят официално искане за екстрадицията на Шари.

Неговото задържане бе обявено днес от украинските служби за сигурност, които казват, че има основания да се смята, че Шари е "действал от името на чуждестранни субекти".

Шари е основател на политическа партия в Украйна, която много украинци смятат за проруска. Украински медии съобщават, че един от членовете на партията е заявил през февруари, малко преди началото на войната, че Шари е получил убежище в Европейския съюз.

⚡️⚡️ Popular pro-Russian blogger, politician Anatoly Shariy detained in Spain.



The controversial Ukrainian blogger was detained in Spain on May 4, the Security Service of Ukraine said.



Ukrainian authorities suspect Shariy of high treason. pic.twitter.com/NHVf6j0DfY