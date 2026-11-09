Очаква се теми като жилищната криза, имиграцията, корупцията и тежката влакова катастрофа миналия месец да доминират в предизборната кампания

499 Снимка: АП/БТА

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Консервативната Народна партия (НП) на Испания би спечелила повече гласове от Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на премиера Педро Санчес, но ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната партия "Вокс", за да си осигури парламентарно мнозинство, показват последните социологически проучвания преди парламентарните избори на 29 ноември, предават Ройтерс и БТА.

Предизборната кампания, която започва след четири дни, се очаква да бъде доминирана от теми като жилищната криза, имиграцията и корупцията, както и от последиците от тежката влакова катастрофа миналия месец, довела до оставката на министъра на транспорта Оскар Пуенте.

Проучване на SocioMetrica, публикувано във в. "Еспаньол", прогнозира, че НП и "Вокс" ще спечелят общо около 200 места в 350-местната долна камара на парламента. ИСРП би получила 108 места - с две повече спрямо предишното проучване. Анкетата е проведена онлайн сред 5460 души, като статистическата грешка е 3 процентни пункта. Според резултатите има нетен отлив на около 832 000 избиратели от левите към десните партии.

Проучване на 40dB за в. "Паис" показва, че разликата между НП и ИСРП се свива до 2 процентни пункта. Подкрепата за социалистите нараства с 1,8 процентни пункта спрямо предишното проучване и достига 29,9%. Въпреки това десните партии биха разполагали с работещо парламентарно мнозинство от около 190 места. Проучването е проведено онлайн сред 2000 души, а статистическата грешка е 2,2 процентни пункта.

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Проучване на Sigma Dos, публикувано във в. "Ел Мундо", показва, че социалистите възстановяват част от подкрепата, загубена след влаковата катастрофа, и биха спечелили 105 места. Те обаче остават далеч зад НП и "Вокс", които общо биха получили 199 места. Анкетата е проведена сред 4172 души, а статистическата грешка е 2,1 процентни пункта.

Проучване на IMOP за новинарския сайт "Конфиденсиал" се фокусира върху преливането на гласове между партиите, а не върху прогнозите за броя на местата в парламента. То показва спад в лоялността на избирателите към социалистите и нарастване на подкрепата за НП, до голяма степен за сметка на избиратели на "Вокс".

Крайнолевите партии в Испания не успяха да се споразумеят за обща кандидатска листа миналия месец, което намалява шансовете на Санчес да остане на власт начело на лява коалиция.

Според проучванията лявата коалиция "Широк фронт" е на път да спечели между 10 и 15 места, докато "Подемос" , друга лява формация, рискува да загуби парламентарното си представителство.

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