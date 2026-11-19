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Непосредствено преди тристранната среща между президентите на Китай, САЩ и Русия се проведоха и двустранни къси разговори между Тръмп, Путин и Си. Първо американският президент се срещна с руския, а след това и със Си Цзинпин.

Американският президент нарече председателя на КНР свой приятел и заяви, че САЩ и Китай имат специални отношения, предаде Ройтерс. Той също така отбеляза, че отношенията между САЩ и Китай са станали справедливи и че Вашингтон се е стремил именно към това. Тръмп заяви, че той и Си искат да помогнат за приключването на украинския конфликт, както и че подкрепят безпрепятствените доставки на петрол през Ормузкия проток.

"Разчитам на помощта и от двете страни по отношение на войната между Русия и Украйна. Бих искал тя да приключи.

Мисля, че в това отношение мога напълно да говоря от името и на двама ни. Всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. А президентът Путин ще пристигне тук малко по-късно. Така че ще се състои тристранна среща", каза Тръмп.

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