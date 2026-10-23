Външният министър на Техеран Абас Арагчи съобщи, че визитата на Масуд Пезешкиан ще е следващата седмица

3490 Снимка: АР/БТА

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Президентът на Иран Масуд Пезешкиан планира да посети Русия следващата седмица, където възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това съобщи министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от световните агенции.

Той припомни, че на 19 октомври в Иран беше руският министър на външните работи Сергей Лавров.

"Развитието на политическото и икономическото сътрудничество, изпълнението на съвместните договорености и укрепването на всеобхватното стратегическо партньорство между Иран и Русия бяха основните теми на тези преговори", заяви Арагчи относно визитата на Лавров в Техеран.

"Следващата седмица преговорите и консултациите ще продължат в Москва с участието на президентите на двете страни", добави той на страницата си в Инстаграм.

Същевременно посланикът на САЩ в Турция и специален пратеник по въпросите на Сирия Том Барак заяви, че САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд.

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В отговор на въпрос на израелското военно радио дипломатът каза: "Възможно ли е да има удар още този уикенд? Абсолютно".

Барак обаче изтъкна, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за споразумение и е готов за преговори.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, пред когото предстоят избори на 27 октомври, многократно каза през последните дни, че се стреми да свали режима в Иран след две мащабни бомбардировъчни кампании срещу страната от миналата година насам.

Тръмп също даде сигнали, че е готов да възобнови ударите срещу Иран след продължителния застой в дипломатическите преговори, въпреки че по-рано заяви, че това няма да се случи преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.