Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан планира да посети Русия следващата седмица, където възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това съобщи министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от световните агенции.

САЩ - Израел - Иран

Той припомни, че на 19 октомври в Иран беше руският министър на външните работи Сергей Лавров.

"Развитието на политическото и икономическото сътрудничество, изпълнението на съвместните договорености и укрепването на всеобхватното стратегическо партньорство между Иран и Русия бяха основните теми на тези преговори", заяви Арагчи относно визитата на Лавров в Техеран.

"Следващата седмица преговорите и консултациите ще продължат в Москва с участието на президентите на двете страни", добави той на страницата си в Инстаграм.

Същевременно посланикът на САЩ в Турция и специален пратеник по въпросите на Сирия Том Барак заяви, че САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд.

В отговор на въпрос на израелското военно радио дипломатът каза: "Възможно ли е да има удар още този уикенд? Абсолютно". 

Американската армия с план да използва "майката на всички бомби" срещу Иран
Виж още Американската армия с план да използва "майката на всички бомби" срещу Иран

Барак обаче изтъкна, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за споразумение и е готов за преговори.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, пред когото предстоят избори на 27 октомври, многократно каза през последните дни, че се стреми да свали режима в Иран след две мащабни бомбардировъчни кампании срещу страната от миналата година насам.

Тръмп също даде сигнали, че е готов да възобнови ударите срещу Иран след продължителния застой в дипломатическите преговори, въпреки че по-рано заяви, че това няма да се случи преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4434
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12237
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1534
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2386
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5504
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3890
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1521
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432