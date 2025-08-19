Мъжът е отнел животите на жена и трите й деца

В Южен Иран днес екзекутираха публично мъж, признат за виновен за убийството на четирима души от едно семейство, предаде новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирана от БТА.

"Един от извършителите на бруталното убийство на четирима членове на едно семейство в Бейрам, провинция Фарс, бе екзекутиран днес публично", съобщи Мизан.

Осъденият, заедно със съпругата си, е убил майка и трите ѝ деца през октомври миналата година, уточнява новинарската агенция на иранското правосъдие.

Двамата бяха осъдени на смърт през февруари, като присъдата бе потвърдена от иранския Върховен съд през април, според ирански медии.

Мизан уточнява, че съпругата, която е в затвора, също ще бъде екзекутирана, но не се съобщава кога.

Убийство и изнасилване се наказват със смърт в Иран. Там се извършват най-много екзекуции в света след Китай по данни на правозащитни организации, сред които и "Амнести интернешънъл".

Последната екзекуция бе изпълнена преди месец, когато смъртните присъди на трима души, осъдени за изнасилване, бяха изпълнени в затвора в северния град Горган.

