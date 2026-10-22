Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи днес за общо седем кораба, поразени в Персийския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ - Израел - Иран

Според КГИР четири нелегално превозващи петрол съда са били едновременно поразени и са се запалили вчера в Персийския залив.

Корпусът допълни, че още три съда са се натъкнали на мини западно от Ормузкия проток и предупреди американските военни, че продължаващите провокации може да доведат до по-широк отговор срещу базите на САЩ в региона.

Малко по-рано ирански медии съобщиха, че взривове са отекнали в град Сирик в южната част на Иран, като беше допълнено, че произходът на експлозиите на този етап е неизвестен.

Междувременно американски официални представители заявиха, цитирани от Ройтерс, че Държавният департамент на САЩ се готви да разпореди напускането на част от служителите на американските дипломатически мисии и техните семейства от посолствата на САЩ в държавите от Залива.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви в публикация в социалната мрежа Екс, че ведомството е разпоредило напускането на "служителите на правителството на САЩ в Саудитска Арабия, чието присъствие не е необходимо за извънредни ситуации, и членовете на техните семейства", на фона на атаките на хусите в Йемен, подкрепяни от Иран.

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати
Виж още Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

През последните месеци Вашингтон върна част от дипломатическия си персонал в региона, след като много служители бяха изтеглени оттам заради ответните удари на Техеран срещу американски обекти след началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари, припомня агенцията.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12245
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1536
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5505
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2304
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3897
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1522
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432