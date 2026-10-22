Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди американските военни, че продължаващите провокации може да доведат до по-широк отговор срещу базите на САЩ в региона

10809 Снимка: БТА

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Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи днес за общо седем кораба, поразени в Персийския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според КГИР четири нелегално превозващи петрол съда са били едновременно поразени и са се запалили вчера в Персийския залив.

Корпусът допълни, че още три съда са се натъкнали на мини западно от Ормузкия проток и предупреди американските военни, че продължаващите провокации може да доведат до по-широк отговор срещу базите на САЩ в региона.

Малко по-рано ирански медии съобщиха, че взривове са отекнали в град Сирик в южната част на Иран, като беше допълнено, че произходът на експлозиите на този етап е неизвестен.

Междувременно американски официални представители заявиха, цитирани от Ройтерс, че Държавният департамент на САЩ се готви да разпореди напускането на част от служителите на американските дипломатически мисии и техните семейства от посолствата на САЩ в държавите от Залива.

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Satellite images of the oil tanker that was targeted in the Strait of Hormuz on Wednesday night. https://t.co/O3kDk97gjA — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 22, 2026

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви в публикация в социалната мрежа Екс, че ведомството е разпоредило напускането на "служителите на правителството на САЩ в Саудитска Арабия, чието присъствие не е необходимо за извънредни ситуации, и членовете на техните семейства", на фона на атаките на хусите в Йемен, подкрепяни от Иран.

През последните месеци Вашингтон върна част от дипломатическия си персонал в региона, след като много служители бяха изтеглени оттам заради ответните удари на Техеран срещу американски обекти след началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари, припомня агенцията.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.