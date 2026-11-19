Иран съобщи за взривове на три танкера в Ормузкия проток
Плавателните съдове, натоварени с нефт, са се натъкнали на мини
Чуйте статията:
Иранските военноморски сили съобщават за взривове на борда на кораби източно от Ормузкия проток, според иранските държавни медии, цитирани от агенциите.
САЩ - Израел - Иран
Още три плавателни съда, превозващи нефт, се натъкнаха на мини и се възпламениха, посочват държавната осведомителна агенция ИРНА и иранската Прес ТВ, излъчваща емисиите си на английски и френски език.
Екипажите са пренебрегнали предупрежденията и са навлезли в закбранени зони с изключени навигационни системи, съобщиха военните на Ислямската република и добавиха, че корабите не са в състояние да маневрират. Данните засега не могат да бъдат проверени чрез независим източник, пише БТА.
Преминаването през протока трябва да бъде съгласувано с иранските власти, се допълва в съобщението. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) претендира за контрол над протока и разглежда транзита на плавателни съдове през него като нарушение на споразумението със САЩ. Вашингтон, от своя страна, също претендира за контрола над протока.
В последно време нападенията срещу петролни танкери в Ормузкия проток отново рязко се засилиха. Протокът се превърна в най-горещата точка от войната в Иран.
През последните дни иранските и американските въоръжени сили многократно се атакуваха взаимно. Това поражда страхове от ново покачване на военното напрежение между Вашингтон и Техеран.
Във вторник САЩ за пръв път от две седмици атакуваха цели на иранския остров Кешм в Залива.
В близкоизточната оперативна зона пристигна и американският самолетоносач "Теодор Рузвелт". Това дава на военните на САЩ повече възможности за авиоудари по Иран.
Израел и САЩ започнаха войната си срещу Техеран в края на февруари. В отговор иранските сили наложиха фактическа блокада на корабоплаването в Ормузкия проток. От няколко месеца американската армия се опитва да възобнови търговията с петрол и втечнен газ чрез ескортиране на гражданските съдове.