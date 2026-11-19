Плавателните съдове, натоварени с нефт, са се натъкнали на мини

742 Снимка: АП/Asghar Besharati/БТА

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Иранските военноморски сили съобщават за взривове на борда на кораби източно от Ормузкия проток, според иранските държавни медии, цитирани от агенциите.

Още три плавателни съда, превозващи нефт, се натъкнаха на мини и се възпламениха, посочват държавната осведомителна агенция ИРНА и иранската Прес ТВ, излъчваща емисиите си на английски и френски език.

Екипажите са пренебрегнали предупрежденията и са навлезли в закбранени зони с изключени навигационни системи, съобщиха военните на Ислямската република и добавиха, че корабите не са в състояние да маневрират. Данните засега не могат да бъдат проверени чрез независим източник, пише БТА.

Преминаването през протока трябва да бъде съгласувано с иранските власти, се допълва в съобщението. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) претендира за контрол над протока и разглежда транзита на плавателни съдове през него като нарушение на споразумението със САЩ. Вашингтон, от своя страна, също претендира за контрола над протока.

В последно време нападенията срещу петролни танкери в Ормузкия проток отново рязко се засилиха. Протокът се превърна в най-горещата точка от войната в Иран.

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През последните дни иранските и американските въоръжени сили многократно се атакуваха взаимно. Това поражда страхове от ново покачване на военното напрежение между Вашингтон и Техеран.

Във вторник САЩ за пръв път от две седмици атакуваха цели на иранския остров Кешм в Залива.

В близкоизточната оперативна зона пристигна и американският самолетоносач "Теодор Рузвелт". Това дава на военните на САЩ повече възможности за авиоудари по Иран.

Израел и САЩ започнаха войната си срещу Техеран в края на февруари. В отговор иранските сили наложиха фактическа блокада на корабоплаването в Ормузкия проток. От няколко месеца американската армия се опитва да възобнови търговията с петрол и втечнен газ чрез ескортиране на гражданските съдове.

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