Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че е представил пред европейските сили "справедливо и балансирано предложение" по ядрената си програма, с цел да предотврати връщането на санкциите на ООН срещу Техеран, предаде Франс прес.

Иранската ядрена програма

Иран "представи креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на основателните опасения и е взаимноизгодно", написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".

Той добави, че вчера предложението е било представено пред Великобритания Франция и Германия, известни като групата Е3, както и пред ЕС.

"Прилагането на тази идея може да стане бързо и да позволи съгласуването на съответните червени линии, за да се избегне криза", предупреди той и допълни, че "Иран не може да бъде единственото отговорно действащо лице".

По думите на Арачи Иран вече е изпълнил някои свои задължения - като ново споразумение за сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и е предложил мерки, насочени към гарантиране на достъп до ядрени обекти и отчетност за ядрените материали.

Според Е3 ключови условия не са изпълнени, като пълен и безпрепятствен достъп за инспекторите на МААЕ, отчетност, прозрачност и др.

Изявлението на иранския министър идва на фона на очакванията днес Съветът за сигурност на ООН да разреши връщането на санкциите срещу Техеран.

Ако резолюцията за продължаване на срока на отмяна на санкциите не бъде приета, санкциите на ООН, наложени между 2006 и 2010 г., ще бъдат автоматично върнати в края на следващата седмица. Това може да се случи, ако удължаването на срока не получи необходимите девет гласа в 15-членния Съвет или ако бъде наложено вето.

Европейската тройка отново задейства санкциите срещу Иран
Виж още Европейската тройка отново задейства санкциите срещу Иран

Дипломатически източници очакват, че Иран няма необходимите девет гласа, за да запази статуквото и да предотврати повторното въвеждане на наказателните мерки до края на месеца.

Германия, Великобритания и Франция задействаха механизма за бързо връщане на санкциите в края на август, позовавайки се на значителните нарушения на ядрената сделка от 2015 г. от страна на Иран, включително обогатяването на уран над нивата, необходими за използването му за граждански цели.  Споразумението, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), имаше за цел да предотврати Иран да се сдобие с ядрени оръжия - цел, за която западните сили и дългогодишният враг на Иран, Израел, обвиняват страната, но която Техеран постоянно отрича.

Дори ако резолюцията бъде отхвърлена, трите държави инициатори ще имат срок до края на следващата седмица, за да договорят отстъпки с Иран, които биха могли да предотвратят влизането в сила на санкциите.

Дипломатите обаче смятат към момента подобен резултат за малко вероятен.

Ядрената сделка от 2015 г. е застрашен, откакто САЩ се оттеглиха от него през 2018 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп и възстановиха санкциите срещу Техеран. Оттеглянето на САЩ принуди Иран през 2019 г. да започне постепенното отмяна на собствените си ангажименти, включително ограничаване на достъпа на инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до съоръженията си. През юни Израел предприе безпрецедентна атака срещу Иран, насочена към ядрени и военни обекти, както и към жилищни райони, при която загинаха над 1 000 души, включително високопоставени командири и ядрени учени.

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
222612
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач Корнер
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач
4475
cargo-parner разширява въздушните си товарни услуги от Обединеното кралство до 12 ключови дестинации по света Бизнес
cargo-parner разширява въздушните си товарни услуги от Обединеното кралство до 12 ключови дестинации...
5502
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
2711
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама Impressio
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама
2531
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
401
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света Trip
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света
4342
С внимание към себе си: Как да си приготвим домашен зеленчуков бульон Вкусотии
С внимание към себе си: Как да си приготвим домашен зеленчуков бульон
378
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
1048