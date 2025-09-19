Дипломатически източници очакват, че страната няма необходимите девет гласа да предотврати повторно въвеждане на наказателни мерки

142 Снимка: АР/БТА

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че е представил пред европейските сили "справедливо и балансирано предложение" по ядрената си програма, с цел да предотврати връщането на санкциите на ООН срещу Техеран, предаде Франс прес.

Иран "представи креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на основателните опасения и е взаимноизгодно", написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".

Той добави, че вчера предложението е било представено пред Великобритания Франция и Германия, известни като групата Е3, както и пред ЕС.

"Прилагането на тази идея може да стане бързо и да позволи съгласуването на съответните червени линии, за да се избегне криза", предупреди той и допълни, че "Иран не може да бъде единственото отговорно действащо лице".

По думите на Арачи Иран вече е изпълнил някои свои задължения - като ново споразумение за сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и е предложил мерки, насочени към гарантиране на достъп до ядрени обекти и отчетност за ядрените материали.

Според Е3 ключови условия не са изпълнени, като пълен и безпрепятствен достъп за инспекторите на МААЕ, отчетност, прозрачност и др.

Изявлението на иранския министър идва на фона на очакванията днес Съветът за сигурност на ООН да разреши връщането на санкциите срещу Техеран.

On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days.



Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025

Ако резолюцията за продължаване на срока на отмяна на санкциите не бъде приета, санкциите на ООН, наложени между 2006 и 2010 г., ще бъдат автоматично върнати в края на следващата седмица. Това може да се случи, ако удължаването на срока не получи необходимите девет гласа в 15-членния Съвет или ако бъде наложено вето.

Дипломатически източници очакват, че Иран няма необходимите девет гласа, за да запази статуквото и да предотврати повторното въвеждане на наказателните мерки до края на месеца.

Германия, Великобритания и Франция задействаха механизма за бързо връщане на санкциите в края на август, позовавайки се на значителните нарушения на ядрената сделка от 2015 г. от страна на Иран, включително обогатяването на уран над нивата, необходими за използването му за граждански цели. Споразумението, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), имаше за цел да предотврати Иран да се сдобие с ядрени оръжия - цел, за която западните сили и дългогодишният враг на Иран, Израел, обвиняват страната, но която Техеран постоянно отрича.

Дори ако резолюцията бъде отхвърлена, трите държави инициатори ще имат срок до края на следващата седмица, за да договорят отстъпки с Иран, които биха могли да предотвратят влизането в сила на санкциите.

Дипломатите обаче смятат към момента подобен резултат за малко вероятен.

Ядрената сделка от 2015 г. е застрашен, откакто САЩ се оттеглиха от него през 2018 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп и възстановиха санкциите срещу Техеран. Оттеглянето на САЩ принуди Иран през 2019 г. да започне постепенното отмяна на собствените си ангажименти, включително ограничаване на достъпа на инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до съоръженията си. През юни Израел предприе безпрецедентна атака срещу Иран, насочена към ядрени и военни обекти, както и към жилищни райони, при която загинаха над 1 000 души, включително високопоставени командири и ядрени учени.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.