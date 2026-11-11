Видеоклип показва тунели, пълни с балистични ракети със среден обсег и цивилни камиони със скрити пускови установки в ремаркетата

11115 Кадър: youtube.com/@nypost

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Иранските държавни медии разпространиха видеоклип, който твърдят, че показва нов "ракетен град" на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Предполага се, че тунелите на кадрите, пълни с оръжия и техника, са подземни.

На клипа началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи и Маджид Мусави, който командва Въздушно-космическите сили на КГИР, разглеждат съоръжението, като преминават през него, качени на открит военен джип.

В реч пред военни в съоръжението Абдолахи заплашва Израел с пълно унищожение. Той цитира скорошно изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че "или ние трябва да унищожим Иран, или Иран ще унищожи нас" и отвръща: "Това не е нищо ново. Ясно е, че ние със сигурност ще ги унищожим".

"Ако се наложи, ще подложим на огън всички техни способности - както в региона, така и извън него - като за врага ще останат единствено поражението и отстъплението", заявява и Мусави.

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Специализирани издания, цитирани от "Йерусалим пост", посочват, че на кадрите се виждат балистични ракети със среден обсег "Фатах-1" с маневриращи бойни глави, разработени за тях, както и по-стари ракети с обикновени бойни глави.

В тунелите на "ракетния град" се виждат и цивилни камиони, оборудвани с ракета върху ремаркетата, които могат да се покриват, за да изглежда превозното средство като търговско, а при сгъване на покривалото пусковата установка има механизъм за повдигане до позиция за изстрелване.

Не е ясно кога са заснети кадрите, а информацията за военните способности и постижения на Иран обикновено не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва ДПА. Ислямската република разполага на своя територия с няколко подобни подземни военни обекта, разположени обикновено в планински райони. В тях са разположени мобилни ракетни установки, крилати и балистични ракети.

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