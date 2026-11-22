Медии, близки до Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заплашват с удари по енергийни обекти в Персийския залив, ако САЩ се опитат да спрат корабите.

9305 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Иран подготвя флотилия от над 14 петролни танкера, които да преминат през американската морска блокада през следващите дни. В същото време ирански медии, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), заплашват с атаки срещу енергийна инфраструктура в Персийския залив, ако американските сили се намесят.

Според публикации в ирански медии и сателитни данни танкерите се събират край остров Харг, откъдето потеглят между 85% и 90% от износа на ирански суров петрол. Корабите са с екипажи и плават под ирански флагове. Техеран планира да изпрати конвоя към Оманския залив, но засега няма независимо потвърждение, че той е отпътувал, съобщава "Джерусалем пост".

Иранският план беше представен в публикация на информационната агенция Fars, свързана с КГИР. Според предложението страната трябва да изпрати група танкери през американската блокада и предварително да предупреди Вашингтон, че всеки опит за атака или задържане на корабите ще доведе до незабавни удари по регионалната енергийна инфраструктура. Сред потенциалните цели са петролните съоръжения в Обединените арабски емирства.

В иранските медии стратегията вече се нарича "План Ферейдун". Подобни предложения са публикувани и от други местни издания. Иранският депутат Мохамад Баят призова Техеран да се откаже от пасивната си позиция в ситуация, която определи като "нито война, нито мир".

"Трябва да заемем ясни и категорични позиции и да отправим ултиматум към държавите в региона и американската страна, за да създадем условия за пробив на блокадата", заяви той.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Говорителят на КГИР Хосейн Мохабати също предупреди Вашингтон, че нападение срещу ирански кораби ще предизвика по-силен отговор. "Ще нанесем още по-тежки удари", заяви той.

Междувременно компанията TankerTrackers съобщава за признаци, че Иран вече се опитва да възобнови износа си. Нейният съосновател Самир Мадани заяви пред Reuters, че един танкер получава ирански суров петрол от друг кораб в Персийския залив.

"Ако напусне зоната на блокадата, това ще бъде първият успешен морски износ на ирански суров петрол от средата на юли насам", посочи Мадани. Той уточни, че танкерът не попада под американски санкции.

Според Asharq Bloomberg около 200 000 барела ирански петрол вече са били прехвърлени между танкерите Olim и Hao Fan край остров Харг. Двата кораба са изключили системите си за проследяване по време на операцията.

Вашингтон разширява мерките срещу иранския петролен износ. Според нова директива на Централното командване на САЩ (CENTCOM) дори кораби, които получават петрол чрез трансфери от танкери под блокада, могат да бъдат смятани за нарушители. Това важи и ако никога не са навлизали в ирански териториални води.

Американските сили могат да ги спират, инспектират, отклоняват от курса или задържат. При отказ да изпълнят разпорежданията може да бъде използвана и сила. САЩ възстановиха морската блокада на 14 юли. Оттогава американските военни са извадили от строя няколко танкера, опитали се да достигнат остров Харг, като са използвали ракети Hellfire срещу машинните им отделения.

Преди началото на войната през февруари Иран изнасяше между 1,5 и 2 милиона барела суров петрол дневно. Основният купувач беше Китай. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че отварянето на Ормузкия проток няма да бъде трудно, ако Вашингтон приеме условията на Техеран.

"Отварянето на Ормузкия проток не е трудно. Достатъчно е САЩ да приемат разумни условия в съответствие с международното право", каза той.

Заместник-външният министър Казем Гарибабади също определи американската икономическа блокада като акт на война.

"Смятаме икономическата блокада, наложена от американската терористична армия, за акт на война и ще предприемем всички необходими действия, за да я прекратим", заяви той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.