Иран отрече да планира химическа атака срещу Вашингтон
Спестете ни тази пропаганда... Никой не ѝ вярва", заяви външният министър Абас Арагчи
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Иран отхвърли информациите на американски медии, според които Ислямската република е планирала да атакува Вашингтон с химическо оръжие, предаде Франс прес.
САЩ - Израел - Иран
"През последните 72 часа произраелски медии "съобщиха", че Иран кроял заговор да използва химическо оръжие във Вашингтон", заяви в Екс външният министър на Иран Абас Арагчи и определи тези твърдения като "АБСУРДИ".
"Спестете ни тази пропаганда... Никой не ѝ вярва", допълни Арагчи.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че "приема много сериозно" потенциалната заплаха от иранско нападение срещу американската столица.
"Ако нещо се случи, те ще платят цена, каквато светът никога досега не е виждал", каза американският президент в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си във Филипините за срещата на върха на АСЕАН.
Вчера Си Ен Ен съобщи, позовавайки се на "седем американски официални лица", че щатските разузнавателни служби са получили нова информация, според която Иран подготвя нападение срещу Вашингтон с използването на "мръсна бомба" или химическо оръжие, припомня БНР.
"Мръсната бомба" е взривно устройство, което съдържа конвенционални експлозиви и радиоактивни вещества.