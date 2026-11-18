Спестете ни тази пропаганда... Никой не ѝ вярва", заяви външният министър Абас Арагчи

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Иран отхвърли информациите на американски медии, според които Ислямската република е планирала да атакува Вашингтон с химическо оръжие, предаде Франс прес.

"През последните 72 часа произраелски медии "съобщиха", че Иран кроял заговор да използва химическо оръжие във Вашингтон", заяви в Екс външният министър на Иран Абас Арагчи и определи тези твърдения като "АБСУРДИ".

"Спестете ни тази пропаганда... Никой не ѝ вярва", допълни Арагчи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че "приема много сериозно" потенциалната заплаха от иранско нападение срещу американската столица.

"Ако нещо се случи, те ще платят цена, каквато светът никога досега не е виждал", каза американският президент в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си във Филипините за срещата на върха на АСЕАН.

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Вчера Си Ен Ен съобщи, позовавайки се на "седем американски официални лица", че щатските разузнавателни служби са получили нова информация, според която Иран подготвя нападение срещу Вашингтон с използването на "мръсна бомба" или химическо оръжие, припомня БНР.

"Мръсната бомба" е взривно устройство, което съдържа конвенционални експлозиви и радиоактивни вещества.

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