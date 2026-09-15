Иран обяви, че танкер е ударил мина в Ормузкия проток, според САЩ е ударен с дрон
Плаващият под панамски флаг "Ел Гая" е бил уцелен от иранска ракета миналия месец, а този уикенд е атакуван отново с дрон, обясниха от Централното командване на американската армия
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Иран обяви, че петролен танкер е ударил негова мина в Ормузкия проток, а САЩ опроверга, като обясни, че е атакуван с дрон.
САЩ - Израел - Иран
Плаващият под панамски флаг "Ел Гая" експлодира и е обхванат от огън, след като се блъсна в мина в Ормузкия проток, съобщиха в изявление от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) по иранската агенция Фарс, цитирана от "Ройтерс".
Корабът се движел по южния маршрут през протока, който е миниран от Иран, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на КГИР. Според съобщението, след детонацията на мината целият кораб е избухнал в пламъци.
Централното командване на американската армия опроверга, като обясни, че "Ел Гая" е бил ударен от иранска ракета миналия месец и е станал неуправляем. "Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", съобщиха от командването в "Екс".
"В момента танкерът е теглен от регионален партньор. Неверните твърдения на КГИР са поредният пример за лъжите и опитите им за сплашване, докато се опитват да възпрепятстват движението на търговските кораби в протока", посочиха военните.
Военноморското командване на КГИР бе заявило, че "Ормузкият проток е затворен и остава под ирански контрол". По-рано то беше предупредило срещу използването на южния маршрут. Военноморските сили на КГИР са минирали южния маршрут и обявиха за безопасен за преминаване единствено северния маршрут покрай иранското крайбрежие, като събират такси за преминаване.
Контролът над Ормузкият проток се превърна в ябълката на раздора между Техеран и Вашингтон. Преди войната около една пета от световните доставки на петрол преминаваха през пролива. По този маршрут се изнасят също втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив, посочва ДПА, цитирана от БТА.
آبناے ہرمز میں مختلف جہازوں پر حملے جاری ہیں ۔۔
Clara shipping vessel Mt El Gaia hit by unknown projectile. Crew abandoned the vessel 2 person missing۔ pic.twitter.com/hMdKQzYSeB— WARRIOR ASCETIC (@SNAKEeye7991) September 13, 2026
Насрочената за вчера среща на външните министри от държавите от Персийския залив и Иран с цел обсъждане на въпроса за Ормузкия проток, беше отложена в последния момент, отбелязва ДПА.ИЗБРАНО