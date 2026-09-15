Плаващият под панамски флаг "Ел Гая" е бил уцелен от иранска ракета миналия месец, а този уикенд е атакуван отново с дрон, обясниха от Централното командване на американската армия

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Иран обяви, че петролен танкер е ударил негова мина в Ормузкия проток, а САЩ опроверга, като обясни, че е атакуван с дрон.

Плаващият под панамски флаг "Ел Гая" експлодира и е обхванат от огън, след като се блъсна в мина в Ормузкия проток, съобщиха в изявление от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) по иранската агенция Фарс, цитирана от "Ройтерс".

Корабът се движел по южния маршрут през протока, който е миниран от Иран, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на КГИР. Според съобщението, след детонацията на мината целият кораб е избухнал в пламъци.

Централното командване на американската армия опроверга, като обясни, че "Ел Гая" е бил ударен от иранска ракета миналия месец и е станал неуправляем. "Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", съобщиха от командването в "Екс".

"В момента танкерът е теглен от регионален партньор. Неверните твърдения на КГИР са поредният пример за лъжите и опитите им за сплашване, докато се опитват да възпрепятстват движението на търговските кораби в протока", посочиха военните.