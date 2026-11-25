"Спестете ни тази пропаганда. Никой не вярва на това", заяви Арагчи за твърдението, че крият химическо оръжие във фармацевтични заводи

50 Снимка: АП/БТА

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Иран обвини Израел, че се опитва да въвлече САЩ в нова война срещу Ислямската република, след изявленията на израелският министър на отбраната в оставка Израел Кац, според когото Техеран разработва химически оръжия, предаде Франс прес.

"Този войнолюбец безсрамно обвинява Иран, че разработва и укрива подобни оръжия във фармацевтични заводи", написа в Екс иранският външен министър Абас Арагчи, като посочи и "дръзката му цел: да заблуди САЩ, за да ги въвлече в нова война, водена от негово име", предаде БТА.

От години Израел обвинява Иран, че се стреми да се сдобие с ядрено оръжие, но вчера Кац обвини Иран, че разработва химически оръжия, макар все още да няма "възможността да ги използва за нападение срещу Израел".

"Не трябва да позволяваме на Иран да се сдобие с такива оръжия - не трябва да позволяваме на този проект да продължава", добави министърът, без да представи на този етап каквито и да било доказателства в подкрепа на тези твърдения.

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Лагерът на премиера в оставка Бенямин Нетаняху редовно изтъква заплахата от страна на Иран, а опонентите му го обвиняват, че използва конфликта като инструмент, за да се задържи на власт след избори, които не доведоха до сформирането на ясно мнозинство.

Съюзник на центриста Гади Айзенкот, натоварен със задачата да състави следващото израелско правителство, заяви днес, че "нищо не оправдава" незабавно нападение срещу Иран. Авигдор Либерман, който сключи вчера коалиционно споразумение с Айзенкот, заяви, че "жаждата за власт" на Бенямин Нетаняху и Израел Кац ги е накарала "да загубят разсъдъка си".

"Изявленията относно химическите оръжия в ръцете на Иран са сериозни, но от гледна точка на разузнаването и в оперативен план нищо не оправдава едностранна израелска атака в момента", написа той в Екс.

Иран отрече още вчера съобщения в американски медии, според които планира да нападне Вашингтон с химическо оръжие. Преди това президентът Доналд Тръмп увери, че приема тези данни сериозно.

"Спестете ни тази пропаганда. Никой не вярва на това", написа в Екс иранският министър на външните работи Абас Арагчи и нарече съобщенията "абсурдни".

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