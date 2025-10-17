Иран възнамерява да мобилизира 80 000 нови служители на нравствената полиция в Техеран, за да следят за спазването на ислямските закони за облеклото, които изискват от жените да носят забрадки по-редовно, каза ирански официален представител, цитиран от ДПА и БТА.

"Новите сили имат за цел да се справят със социалното неравенство и с всяка тенденция към секуларизъм", заяви ръководителят на иранската служба за насърчаване на етичните норми Рухола Момен Насаб пред новинарския сайт "Фарару".

Инициативата има за цел да доведе до "дълбока социална трансформация" в Техеран, каза още той.

Действията на иранските власти идват само година, след като президентът Масуд Пезешкиан обеща, на втората годишнина от смъртта в ареста на Махса Амини, да направи нужното, така че нравствената полиция да не "безпокои" жените, които не носят задължителното покривало за глава на обществени места.

Репресии и мъка в Иран година след смъртта на Махса Амини
Виж още Репресии и мъка в Иран година след смъртта на Махса Амини

Изискването за носене на забрадка е смятано за част от идеологическите устои на Иран, посочва ДПА. Съгласно ислямските закони жените в страната трябва да носят дълга горна дреха и забрадка, които да прикриват формата на тялото и косата им.

Все повече иранки обаче не следват правилата, особено след общонационалните протести през 2022 г. и възхода на движението за права на жените.

Над 10 г. затвор за млада иранска двойка, танцувала пред "Вратата на Техеран" (видео)
Виж още Над 10 г. затвор за млада иранска двойка, танцувала пред "Вратата на Техеран" (видео)

Привърженици на твърдолинейния ислям се опитват да противодействат на незачитането на религиозните правила с по-строги наказания и приеха нов закон за забрадките, предвиждащ големи глоби, отнемане на достъпа до обществени услуги и лишаване от свобода за рецидивисти.

Въпреки това правителството на президента Масуд Пезешкиан и влиятелният съвет за национална сигурност спряха прилагането на закона за забрадките, тъй като се опасяват, че той би могъл да предизвика нови протести като тези от 2022 г.

Пезешкиан дори предупреди, че използването на сила за налагане на правилата би могло дори да отчужди хората от исляма.

Движението за правата на жените, чийто лозунг е "Жена, живот, свобода", бе сформирано след смъртта на 22-годишната иранска кюрдка Джина Махса Амини, която почина в ареста, след като бе задържана по обвинения, че е нарушила изискването за носене на забрадка.

Смъртта ѝ предизвика общонационални и международни протести, които разтърсиха страната и вкараха ислямската система на Иран в най-тежката криза в нейната история.

ИЗБРАНО
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни Лайф
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни
7384
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
15351
Имотният пазар след еуфорията: Купувачи и продавачи в режим на изчакване Бизнес
Имотният пазар след еуфорията: Купувачи и продавачи в режим на изчакване
8307
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
5736
Спечели билети за мащабния концерт на "Фондацията" заедно със "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра" Impressio
Спечели билети за мащабния концерт на "Фондацията" заедно със "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра"
645
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
2033
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
2877
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи Вкусотии
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи
1008
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
2297
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
736