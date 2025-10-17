Привърженици на твърдолинейния ислям се опитват да противодействат на незачитането на религиозните правила с по-строги наказания

1161 Снимка: AP/БТА

Иран възнамерява да мобилизира 80 000 нови служители на нравствената полиция в Техеран, за да следят за спазването на ислямските закони за облеклото, които изискват от жените да носят забрадки по-редовно, каза ирански официален представител, цитиран от ДПА и БТА.

"Новите сили имат за цел да се справят със социалното неравенство и с всяка тенденция към секуларизъм", заяви ръководителят на иранската служба за насърчаване на етичните норми Рухола Момен Насаб пред новинарския сайт "Фарару".

Инициативата има за цел да доведе до "дълбока социална трансформация" в Техеран, каза още той.

Действията на иранските власти идват само година, след като президентът Масуд Пезешкиан обеща, на втората годишнина от смъртта в ареста на Махса Амини, да направи нужното, така че нравствената полиция да не "безпокои" жените, които не носят задължителното покривало за глава на обществени места.

Изискването за носене на забрадка е смятано за част от идеологическите устои на Иран, посочва ДПА. Съгласно ислямските закони жените в страната трябва да носят дълга горна дреха и забрадка, които да прикриват формата на тялото и косата им.

Все повече иранки обаче не следват правилата, особено след общонационалните протести през 2022 г. и възхода на движението за права на жените.

Привърженици на твърдолинейния ислям се опитват да противодействат на незачитането на религиозните правила с по-строги наказания и приеха нов закон за забрадките, предвиждащ големи глоби, отнемане на достъпа до обществени услуги и лишаване от свобода за рецидивисти.

Въпреки това правителството на президента Масуд Пезешкиан и влиятелният съвет за национална сигурност спряха прилагането на закона за забрадките, тъй като се опасяват, че той би могъл да предизвика нови протести като тези от 2022 г.

Пезешкиан дори предупреди, че използването на сила за налагане на правилата би могло дори да отчужди хората от исляма.

Движението за правата на жените, чийто лозунг е "Жена, живот, свобода", бе сформирано след смъртта на 22-годишната иранска кюрдка Джина Махса Амини, която почина в ареста, след като бе задържана по обвинения, че е нарушила изискването за носене на забрадка.

Смъртта ѝ предизвика общонационални и международни протести, които разтърсиха страната и вкараха ислямската система на Иран в най-тежката криза в нейната история.

