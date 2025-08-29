Външният министър Абас Арагчи изпрати писмо до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас след възстановяване на механизма за възстановяване на санкциите

146 Снимка: AP/БТА

Иран е готов да възобнови "справедливи" преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като три европейски сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран, предаде Ройтерс.

"Арагчи потвърждава готовността на Иран да възобнови справедливи и балансирани дипломатически преговори, при условие че другите страни проявят сериозност и добра воля, и избягват действия, които накърняват шансовете за успех", пише в писмо от иранския външен министър, изпратено до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Франция, Великобритания и Германия вчера задействаха механизма за възстановяване на санкциите срещу Техеран, заради неспазване на ангажиментите по ядрената му програма, предаде Франс прес, като се позова на писмо до Съвета за сигурност на ООН от трите европейски страни, известни също като Е3.

Те "искат да уведомят Съвета за сигурност, че на базата на фактически доказателства Е3 смята, че Иран е в позиция на значително неспазване на ангажиментите си" съгласно споразумението за ядрената му програма от 2015 г. По тази причина те "се позовават на механизма, известен като връщане" на санкциите, с който започва 30-дневен процес по повторно налагане на редица санкции, отменени преди десет години, се добавя в писмото.

Европейските страни заплашваха с това от месеци, а задействането на механизма става броени седмици преди изтичането му - в момент, когато дипломацията е в застой и няколко седмици след израелските и американски бомбардировки срещу обекти на иранската ядрена програма.

Преговорите между САЩ и Иран са в застой, сътрудничеството на Техеран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), натоварена с наблюдението на програмата, е ограничено, а дискусиите между Иран и европейците не дадоха резултат, отбелязва АФП.

Групата Е3 "ще използва пълноценно 30-дневния период", за да се опита да намери дипломатическо решение и да избегне повторното налагане на санкциите, заявяват в писмото си външните министри от трите страни - Жан-Ноел Баро от Франция, Дейвид Лами от Великобритания и Йохан Вадефул от Германия.

"Ядрената ескалация на Иран не трябва да продължава. Тази мярка не е сигнал, че дипломацията е приключила", написа Баро в социалната мрежа "Екс". "Оставаме ангажирани с дипломацията, за да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия", добави той.

Връщането на санкциите срещу Техеран може да постави началото на нов етап в дипломатическите преговори, заяви от своя страна Вадефул. Той призова Иран за пълно сътрудничество с МААЕ и ясен ангажимент за преки преговори със САЩ.

Техеран от своя страна предупреди, че ще отвърне на "несправедливото и незаконно" решение на Париж, Лондон и Берлин за задействане на механизма за възстановяване на санкциите.

"Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще отговори по подходящ начин на това незаконно и несправедливо действие", се казва в изявление на министерството, което той оглавява, публикувано след телефонния му разговор с неговите колеги от Франция, Германия и Великобритания.

"Тази стъпка е действие против дипломацията, не шанс за нея. Иран ще продължи с дипломацията с Е3, но няма да отстъпи под натиска", заяви представител на властите в Техеран.

Механизмът, които бе договорен в сделката за ядрената програма на Техеран между Иран и световните сили през 2015 г., е замислен така, че да не подлежи на налагането на вето в ООН и вероятно ще влезе в сила, отбеляза АП.

Той ще доведе до ново замразяване на иранските активи в чужбина, ще спре оръжейните сделки с Техеран и ще накаже всяко развитие на програмата му за балистични ракети, наред с други мерки, които окажат допълнителен натиск върху разклатената икономика на страната.

