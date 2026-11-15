За атаката съобщи Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция

6372 Снимка: АП/БТА

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Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви тази сутрин, че е атакувал американска военна база в Бахрейн с дронове в рамките на продължаващия конфликт между Техеран и Вашингтон в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Американската радарна система за противовъздушна отбрана в хеликоптерната база Ар Рифа в Бахрейн бе атакувана с шест дрона на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция", се казва в изявление на гвардията в Телеграм, предаде БТА.

Освен това в Бахрейн е базиран Пети американски флот, посочва АФП.

Бахрейнското министерство на вътрешните работи обяви два пъти в ранните часове днес въздушна тревога в малката островна държава в Персийския залив, предаде по-рано Ройтерс. Ведомството отправи към жителите в социалната платформа Екс предупреждение за потенциална заплаха.

Бахрейн посъветва гражданите да запазят спокойствие и, ако са навън, да се насочат към най-близкото безопасно място, което им е известно, уточнява агенцията.

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След като САЩ започнаха да атакуват съвместно с Израел иранската столица Техеран на 28 февруари, иранските сили нанесоха ответни удари срещу страни от Персийския залив, в които има американска военни бази.

В началото на септември тази година военните действия между Вашингтон и Техеран се възобновиха, като съответно базите на американската армия в Бахрейн отново станаха актуални цели на иранците, посочва Ройтерс.

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