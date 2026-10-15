Прякото излъчване срещна неодобрението на 91% от демократите, 64% от републиканците и 83% от независимите избиратели

804 Снимка: Bell County Sheriff's Department via AP

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Осем от десет американци се противопоставят на идеята за пряко излъчване на планираната за началото на декември екзекуция на Нидал Хасан, осъден за убийството на 13 американски военнослужещи през 2009 г. в базата "Форт Худ", сочи проучване на Ипсос, публикувано от "Вашингтон пост" и "Ей Би Си нюз", предаде Франс прес.

Това несъгласие с позицията на министъра на отбраната Пийт Хегсет се наблюдава в почти всички групи анкетирани, независимо от мнението им относно самото изпълнение на смъртното наказание.

Очаква се 56-годишният Нидал Хасан да бъде разстрелян на 3 декември във военната база в Тексас от отряд за екзукуции. На 5 ноември 2009 г. той уби 13 души, включително 12 военнослужещи, при джихадистка атака, вдъхновена от "Ал Каида". Бившият военен психиатър по този начин е изразил несъгласието си с военните действия на САЩ в Ирак и Афганистан.

Идеята екзекуцията на бившия военен от палестински произход да бъде предавана на живо среща неодобрението на 91% от симпатизантите на Демократическата партия, 83% от независимите избиратели и 64% от републиканците, съобщава БТА.

Единствената група, в която проектът на Пийт Хегсет получава подкрепата, са мъжете републиканци, симпатизиращи на движението МАГА на Доналд Тръмп. Сред тях 57% подкрепят инициативата, а 42% са против.

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Сред жените, подкрепящи МАГА, над две трети се противопоставят на идеята: 69% са против, а 29% я подкрепят.

Обявеното от ръководителя на Пентагона намерение екзекуцията на Хасан да бъде излъчена на живо, с цел да послужи за назидателен пример, предизвика възмущение в САЩ, включително сред представители на управляващото мнозинство.

Председателят на Камарата на представителите, републиканецът Майк Джонсън, предупреди, че подобно излъчване може да се превърне в "инструмент за вербуване на бъдещи терористи".

Президентът Доналд Тръмп заяви, че окончателно решение все още не е взето, макар да подкрепя самото привеждане в изпълнение на смъртната присъда. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, от своя страна, каза, че не би гледал подобна публична екзекуция, ако тя все пак бъде изпълнена.

Проучването на "Вашингтон пост", "Ей Би Си нюз" и Ипсос е направено между 9 и 13 октомври сред 2545 пълнолетни американци. Статистическата грешка е в границите на 2 процентни пункта.

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