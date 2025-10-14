Владимир Блажев-Панчо - вторият вокалист на групата ДНК, на чийто концерт през март избухна смъртоносният пожар в дискотека "Пулс" в македонския град Кочани, издъхна в болница почти 7 месеца след огнения ад. 

От Независимия полицейски синдикат в Северна Македония съобщават и за смъртта на един от първите задържани след трагедията - бившият вече полицай Владо Петров, който е починал от инфаркт. 

Новината за смъртта на Владимир Блажев беше официално потвърдена от прокуратурата в Северна Македония. От там допълват, че ще бъде назначена аутопсия. По време на инцидента, животът си загубиха петима членове на групата ДНК, както и част от екипа по поддръжката. Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара, пишат македонските медии.

Панчо е деветият член на ДНК и 63-та жертва на пожара, разразил се вследствие на фойерверки. Срещу него беше образувано наказателно производство по подозрение, че е внесъл пиротехниката в дискотеката, което беше спряно заради състоянието му. 

Пенсионираният полицай Владо Петров пък е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент в "Пулс". Петров беше един от основните заподозрени, тъй като в качеството си на главен инспектор по движението, е издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката.

"Владо не издържа на натиска и не успя да види нищо от пенсията си. Справедливостта за полицията е повече от необходима и вече отдавна е назряла", написаха от Независимия полицейски синдикат в страницата си във Фейсбук.

Половин година по-късно, градът и местната общественост в Кочани са изправени на нокти заради липсата на развитие по случая. Родители и близки на загиналите деца всеки ден затварят кръговото движение в града в знак на протест и с искане за справедливост.

Според тях делото се бави нарочно от адвокати на задържаните, сред които са министър и много държавни служители, предаде БНТ.

Трагедията в Кочани стана на 16 март в 02,35 часа, когато избухна голям пожар в дискотека "Пулс" по време на концерт на популярна група след използване на пиротехника. Тогава на място загинаха 59 души, а близо 200 бяха ранени. Общо 68 души бяха изпратени на лечение извън страната, включително и в България.

Всички пострадали преминаха над 30 големи по обем, сложни, тежки операции и няколкостотин по-леки по обем операции. Стотици хора от България и стотици от Македония дариха кръв. Това даде шанс екипът на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, оглавена от от проф. Мая Аргирова, да извърши толкова много операции. Българската държава беше сред първите, предложили помощ на пострадалите при инцидента в Кочани.

