Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна тази сутрин, изхвърляйки вулканична пепел на 10 км височина, съобщи Индонезийската агенция по вулканология, цитирана от Ройтерс и БТА. Изригването принуди властите да обявят най-високия код за опасност.

Намиращият се на остров Флорес в индонезийската провинция Източна Нуса Тенгара вулкан изригна в 01:35 ч. местно време (вторник, 18:35 ч. по Гринуич) за около 9 минути, се казва в изявление на Геоложката агенция на Индонезия.

Левотоби Лаки-Лаки изригна и два часа по-рано, като вулканичната пепел от първия "залп" се издигна на 9 километра височина във въздуха.

Вулканът изригна за последен път през август тази година. Изригване имаше и през юли, което доведе до прекъсване на полетите до и от близкия курортен остров Бали.

Топ 10 на най-големите вулканични изригвания за последните 2 века
Виж още Топ 10 на най-големите вулканични изригвания за последните 2 века

Десетки местни жители от селата, които са разположени най-близо до вулкана, бяха евакуирани след изригванията, съобщи Авелина Мангота Халан, служителка в местната агенция за борба с бедствията.

Повечето от жителите напуснаха селата си след голямото изригване на вулкана Левотоби Лаки-лаки, което отне живота на 10 души и нанесе щети на хиляди къщи през ноември 2024 г., добави Халан.

Правителството затвори до утре летище "Франсискус Ксавериус Седа", разположено в град Маумере в провинция Източна Нуса Тенгара, съобщи операторът на летището в социалните мрежи.

Индонезия, която има повече от 120 активни вулкана, се намира на така наречения тихоокеански Огнен пръстен, район с висока сеизмична активност, разположен върху няколко тектонични плочи.

ИЗБРАНО
Това ли е жената, заради която Кийт Ърбан заряза Никол Кидман? Лайф
Това ли е жената, заради която Кийт Ърбан заряза Никол Кидман?
9772
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
19383
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
9769
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина IT
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина
12894
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано" Impressio
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
1102
Само за 9 евро: Испания стартира мащабна разпродажба на билети за пътуване с влак в цялата страна Trip
Само за 9 евро: Испания стартира мащабна разпродажба на билети за пътуване с влак в цялата страна
2001
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
1886
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
80