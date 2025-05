Индия заяви, че е нанесла удари по девет обекта в Пакистан и в контролираната от Исламабад част на регионите Джаму и Кашмир. В ход е военна операция "Шиндур" (Operation Sindoor), съобщава "Гардиън".

"Действията на Индия са "целенасочени, премерени и неизострящи напрежението". Не са атакувани никакви пакистански военни обекти", уточняват от индийските въоръжени сили.

Според индийската армията, целите са били "терористична инфраструктура", откъдето са били планирани и насочвани терористични атаки срещу Индия. В изявлението се посочва, че военната операция "Шиндур" е в отговор на "варварската атака", при която 26 индийски туристи и граждани бяха убити в Кашмир.

Името на военната операция е символично. "Шиндур" е хинди думата за червения пигмент, който омъжените хиндуистки жени често нанасят на челото си. Името на операцията изглежда е препратка към начина, по който терористите са извършили атаката си.

Разказите на множество оцелели описват как нападателите са отделили мъжете туристи от жените. След това те са идентифицирали онези, които не са мюсюлмани, и са ги застреляли — оставяйки много омъжени хиндуистки жени вдовици.

Говорителя на пакистанската армия заяви, че Индия е изстреляла ракети по територията на страната.

My relatives in Bahawalpur were asleep when Indian bombs started falling.



Why is India deliberately targeting civilian areas in Pakistan?! #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/xSdre52WQm