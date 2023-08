Десетки хиляди скандираха "убийте бурите, убийте белия фермер" на партиен митинг в Южна Африка. Това накара милиардерът Илон Мъск, който родом е от страната, да вземе позиция.

"Те открито настояват за геноцид над белите хора в Южна Африка. Сирил Рамафоса, защо не казвате нищо?", коментира кадрите шефът на SpaceX и Tesla. Сирил Рамафоса е настоящият президент на РЮА.

They are openly pushing for genocide of white people in South Africa. @CyrilRamaphosa, why do you say nothing?