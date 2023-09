378 Снимка: БТА/AП

"Идалия" отслабна до посттропическа буря, отдалечавайки се от бреговете на САЩ, съобщи Националният център за ураганите в САЩ и издаде предупреждение за тропическа буря за Бермудските острови, предаде Ройтерс.

Бурята се намира на около 265 км югоизточно от нос Хатерас, Северна Каролина, като максималните постоянни ветрове са със скорост 100 км/ч.

По югоизточното американско крайбрежие се очаква да се образуват опасни вълни, създаващи животозастрашаващи условия за сърфиране, както и силни морски течения през уикенда, когато в САЩ се отбелязва Денят на труда.

Slowed down footage of the intense mesovort impacting me in Perry within the eyewall of Hurricane #Idalia



Notice the quick change in wind direction pic.twitter.com/FaagawOvzX — Will Wise (@WillWise_WX) September 1, 2023

Снощи "Идалия" се спусна над щатите Южна и Северна Каролина по пътя си към Атлантическия океан, оставяйки след себе си следи от наводнения и разрушения в югоизточната част на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

В районите, през които премина бурята след като ураганът "Идалия" достигна сушата в щата Флорида, продължават спасителните и ремонтни дейности. Няма други данни за жертви, освен съобщенията от местните власти за най-малко един загинал.

Before & after: This road in Englewood, Florida, was washed away by Hurricane Idalia. pic.twitter.com/ZyYO6nzNr4 — AccuWeather (@accuweather) August 31, 2023

Бурята е оставила без електричество до половин милион домакинства във Флорида и в други съседни щати, тъй като събори електрически стълбове и електропроводи.

Вчера сутринта, когато достигна крайбрежието на щата Северна Каролина, ветровете на отслабващата буря бяха със скорост до 60 мили в час (96 км/ч), предаде БТА.