Очаква се кабинетът на Мелони да излезе с указ в отговор на безредиците и разграбването на магазини

6327 Снимка: АП/БТА

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И в Италия са на крачка от въвеждането на полицейски час по примера на Париж, след като в двете съседни европейски държави избухнаха идентични протести и почти едновременно.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони свика извънредна среща на правителството, на която да се обсъдят мерки срещу белязаните от насилие размирици в Милано, предаде Ройтерс.

Кабинетът в Рим обмисля налагането на полицейски час и разчистване на издиганите от демонстрантите пътни блокади, съобщиха представители на правителството.

Правителството може още утре да издаде указ, с който да "реагира решително" на безредиците и разграбването на магазини в редица градове, включително Милано, Торино и Болоня. До насилието се стигна, след като в продължение на няколко дни в Италия имаше мирни протести срещу високите разходи за живот, предаде БТА.

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На площада пред Миланската катедрала демонстранти, предимно младежи, облечени в черно и с маски на лицата си, разбиваха витрини и разграбваха стоки от магазините.

Полицията задържа над 270 души, основно непълнолетни. Най-малко 14 служители на реда бяха ранени.

Темата за насилието тази седмица ще бъде дискутирана на заседания на италианското и на френското правителство във връзка със сблъсъците и вандалските прояви по време на общонационалните протести в Италия и във Франция на 17 октомври, съобщават италиански и френски медии, сред които Франс прес и АНСА.

Кадрите от проявите на насилие в градовете в двете страни обиколиха света и бяха водеща тема за редица медии през последните 48 часа. Във Франция президентът Еманюел Макрон в обръщение към нацията осъди метежните елементи, действали срещу устоите на Републиката по време на демонстрации, на които хората са заявили легитимните си искания.

В Италия премиерката Джорджа Мелони също осъди вандалите, които са се смесили с легитимно протестиращите й сънародници. И Макрон, и Мелони изразиха подкрепа за силите на реда, действали срещу вандалите във френските и италианските градове.

На фона на неоправданото насилие французите и италианците бяха потресени и от два случая на неоправдано насилие срещу културни дейци, отбелязват водещи френски и италиански медии.

Жертви на това насилие станаха, съответно, френският романист, есеист, дипломат, хуманитарен работник и лекар Жан-Кристоф Рюфен и италианският актьор Давиде Якопини.

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