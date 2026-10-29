И Литва обвини за палеж на станция на "Старлинк" турците, опожарили антени на Плана
Прокуратурата в балтийската държава им повдигна обвинения за престъпления, свързани с тероризъм
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Литва повдигна обвинения за престъпления, свързани с тероризъм, на двама заподозрени за опит за палеж на базова станция на сателитната комуникационна система "Старлинк" (Starlink), съобщи Ройтерс, като се позова на литовската Главна прокуратура.
Русия - Украйна
Литовските власти по-рано заявиха, че разглеждат опита за палеж на станция на "Старлинк", собственост на американската компания "СпейсЕкс" (SpaceX), извършен на 18 октомври, като саботаж, свързан с Русия и целящ да подкопае военните способности на Украйна.
Според прокуратурата двамата заподозрени, които живеят в Германия, вече са били задържани там по искане на България във връзка с отделно разследване на палеж, насочен срещу инфраструктура на "Старлинк".
Единият заподозрян има турско и германско гражданство, а другият е с двойно сръбско и германско гражданство, уточниха прокурорите.
19-годишните Зека Ислам и Тирпан Бейтулла бяха задържани в Дуисбург на 23 октомври за палежа на антени на "Старлинк" в Плана на 9 октомври.
Москва и преди е определяла подобни обвинения като неоснователни, отбелязва БТА.
#IGR: Lithuania Charges Two With Terrorism Over Suspected Starlink Arson Plot Lithuania has charged two suspects with terrorism-related offences over an attempted arson attack on a Starlink base station on October 18. Prosecutors said the suspects who live in Germany were previously detained in connection with a separate arson case targeting Starlink infrastructure in Bulgaria. Lithuania has described the attempted attack as a Russia-linked act of sabotage aimed at undermining Ukraine’s military capabilities, allegations Moscow has rejected.— India Global Review (@IGR_Media) October 29, 2026