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Литва повдигна обвинения за престъпления, свързани с тероризъм, на двама заподозрени за опит за палеж на базова станция на сателитната комуникационна система "Старлинк" (Starlink), съобщи Ройтерс, като се позова на литовската Главна прокуратура.

Русия - Украйна

Литовските власти по-рано заявиха, че разглеждат опита за палеж на станция на "Старлинк", собственост на американската компания "СпейсЕкс" (SpaceX), извършен на 18 октомври, като саботаж, свързан с Русия и целящ да подкопае военните способности на Украйна.

Според прокуратурата двамата заподозрени, които живеят в Германия, вече са били задържани там по искане на България във връзка с отделно разследване на палеж, насочен срещу инфраструктура на "Старлинк".

Единият заподозрян има турско и германско гражданство, а другият е с двойно сръбско и германско гражданство, уточниха прокурорите.

19-годишните Зека Ислам и Тирпан Бейтулла бяха задържани в Дуисбург на 23 октомври за палежа на антени на "Старлинк" в Плана на 9 октомври.

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Москва и преди е определяла подобни обвинения като неоснователни, отбелязва БТА.

 

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