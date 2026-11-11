От името на ЕП поднасяме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите, заяви Роберта Мецола

1190 Снимка: AP/БТА/ЕП

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Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес минута мълчание в памет на жертвите от няколко инцидента в Европа, сред които и вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", в началото на двудневното пленарно заседание на евродепутатите в Брюксел, предава кореспондентът на БТА.

От името на ЕП поднасяме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите. Благодарим на спасителните и лекарските екипи, работили неуморно на мястото на инцидента, както и на всички отзовали се кръводарители, каза Мецола.

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Тя почете също жертвите от стрелбата в Краков и от влаковата катастрофа в Испания.

Днес знамената на ЕС и на България пред европейските институции в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения в нашата страна ден на траур.

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Малко по-рано - в началото на заседанието на Народното събрание, българските депутати също почетоха 11-те жертви на вчерашната трагедия с едноминутно мълчание.

Минута мълчание запазиха и българският премиер Румен Радев, и министрите в началото на заседанието на Министерския съвет.

Тежките пътни инциденти станаха вчера, 10 ноември, около 7 часа сутринта в района на пътен възел "Зимница". Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас.

В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.

11 души загинаха при инцидента, а ранените бяха над 50. В цялата страна бяха организирани кръводарителски акции в помощ на пострадалите.

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