Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес минута мълчание в памет на жертвите от няколко инцидента в Европа, сред които и вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", в началото на двудневното пленарно заседание на евродепутатите в Брюксел, предава кореспондентът на БТА.

Войната по пътищата

От името на ЕП поднасяме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите. Благодарим на спасителните и лекарските екипи, работили неуморно на мястото на инцидента, както и на всички отзовали се кръводарители, каза Мецола.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Тя почете също жертвите от стрелбата в Краков и от влаковата катастрофа в Испания.

Днес знамената на ЕС и на България пред европейските институции в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения в нашата страна ден на траур.

Малко по-рано - в началото на заседанието на Народното събрание, българските депутати също почетоха 11-те жертви на вчерашната трагедия с едноминутно мълчание.

Снимка: AP/БТА/ЕП

Минута мълчание запазиха и българският премиер Румен Радев, и министрите в началото на заседанието на Министерския съвет.

Снимка: AP/БТА/ЕП

Тежките пътни инциденти станаха вчера, 10 ноември, около 7 часа сутринта в района на пътен възел "Зимница". Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас.

С минута мълчание депутатите почетоха 11-те жертви на магистрала "Тракия"
Виж още С минута мълчание депутатите почетоха 11-те жертви на магистрала "Тракия"

В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.

11 души загинаха при инцидента, а ранените бяха над 50. В цялата страна бяха организирани кръводарителски акции в помощ на пострадалите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
10198
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
5526
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
17686
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
9439
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
7431
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
7546
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
887
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2259
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3314