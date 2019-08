Хю Грант предприе словесна атака срещу Борис Джонсън. С гневния си статус, публикуван в Twitter, актьорът от "Четири сватби и едно погребение" нарече министър-председателя "прекалено рекламирана гумена играчка за баня“.

Негодуванието на Грант се отключва с мощна сила след видеоклип на Борис Джонсън, в който той дава обяснения за прекратяването работата на парламента през септември. Тактически ход, който критиците на Джонсън определиха като опит да бъдат възпрепятствани депутатите в обсъждането на Брекзит.

"Няма да прецакваш бъдещето на децата ми. Няма да унищожаваш свободите, за които дядо ми воюва в две световни войни, за да ги защити. Разкарай се, твърде промотирана гумена играчка за баня. Великобритания е разбунтувана заради теб и твоята малка банда мастурбиращи префекти", гласи публикацията на актьорът.

В сряда британската кралица Елизабет Втора одобри плана на британския премиер Борис Джонсън за спиране на работа на парламента за близо месец. В изявлението на Тайния съвет се потвърждава, че по разпореждане на Нейно Величество пред съвета парламентът ще преустанови работа не по-рано от понеделник, 9 септември, и не по-късно от четвъртък, 12 септември, до понеделник, 14 октомври 2019 г.

Хиляди протестираха в Лондон и други големи градове срещу решението на Борис Джонсън да преустанови работата на британския парламент. Онлайн петицията вече е събрала над 1,1 млн. подписа срещу този ход на премиера. За да предизвика петицията дебати в парламента, са необходими 100 000 подписа. С отменените заседания на депутатите от началото на септември до средата на октомври се ограничава възможността на народните представители да се противопоставят на Brexit без сделка.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI