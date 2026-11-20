Няма пострадали при атаката срещу срещу 385-метровия 80-етажен PIF Tower - централата на суверенния държавен фонд на Саудитска Арабия

14105 Колаж: снимка-iStock by Getty Images/кадър-Reuters

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Саудитска Арабия съобщи, че атака на хусите е ударила кула във финансовия район на столицата Рияд, причинявайки "материални щети", но няма пострадали.

Изображения, разпространени от държавните медии, идентифицираха сградата като кулата на Публичния инвестиционен фонд (PIF Tower) - централата на суверенния държавен фонд на Саудитска Арабия, която е най-високия небостъргач в града, предаде "Ал Джазира".

Dramatic footage captures the moment projectiles strike Riyadh's PIF Tower, headquarters of Saudi Arabia's Public Investment Fund and the kingdom's tallest skyscraper. The suspected Houthi missile strike damaged windows across several floors and parts of the building's facade. The attack marks another blow to Riyadh's financial district amid escalating Houthi attacks on Saudi Arabia. #Riyadh #SaudiArabia #Houthis #MissileStrike #BreakingNews — APT News (@APT__News) November 19, 2026

Агенцията за гражданска защита съобщи, че атаката е повредила кулата и близките сгради.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия осъди атаките на хусите срещу цивилни обекти, включително кулата. В изявление в "Екс" се казва, че кралството "потвърждава пълното си и легитимно право да предприеме всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, опазване на националните си активи и на сигурността и безопасността на своите граждани и жители". В него се призовава международната общност да изпълни своите ангажименти, да приложи резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и "да осъди гнусните атаки".

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Video showing the aftermath of the Houthi strike on the PIF tower in Riyadh , Saudi Arabia https://t.co/8bX60e5asZ — Nightmare (@Nightshade00077) November 19, 2026

Хусите заявиха, че са атакували финансовия център на Рияд два пъти в четвъртък - рано сутринта и отново вечерта. Те поеха отговорност и за удари срещу международното летище "Крал Халид", военновъздушната база "Хамис Мушайт" в южната част на страната и нефтохимическия завод SADAF в Джубайл. Към момента няма официално потвърждение от саудитските власти за тези атаки.

Ударът срещу 385-метровия 80-етажен небостъргач е поредната атака с дронове и ракети от хусите, които са свързани с Иран, срещу саудитски летища, петролни съоръжения и офис сгради.

На 8 ноември хусите заявиха, че са ударили сградата на държавната петролна Saudi Aramco във финансовия район на Рияд, причинявайки видими повреди на няколко етажа, въпреки че саудитските власти заявиха, че щетите са нанесени след прихващане. През октомври те заявиха, че са ударили централата на Aramco в Дахран. При атаки срещу летището в Рияд през октомври убиха 18 души за четири дни.

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