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Най-малко четирима души бяха убити и над 10 бяха ранени при ракетна атака на хусите срещу президентския дворец в южния йеменски град Аден, където е и седалището на международно признатото правителство, съобщи Франс прес, позовавайки се на трима военни представители.

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Свързана с йеменските бунтовници медия по-рано днес предаде, че хусите са поразили ръководен от саудитски офицери "щаб за военни операции" в двореца "Ал Машик" в Аден, добавя БТА.

Министерството на информацията, културата и туризма каза, че премиерът Шая Зиндани и членовете на правителството на Йемен са в безопасност след ракетна атака срещу двореца "Ал Машик", съобщи ДПА.

Силите на международно признатото правителство на Йемен днес заявиха, че хусите са изстреляли също балистични ракети и по централния град Мариб, който се намира в стратегически важен район, богат на нефт.

"Терористичните милиции на хусите изстреляха няколко балистични ракети по гъстонаселения град Мариб", пише в публикуваното в Екс изявление на правителствените сили.

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