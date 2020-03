Хотел в югоизточния китайски град Цюанчжоу се срути, затрупвайки десетки хора, съобщиха местните медии.

Сградата е била използвана като място за карантина заради смъртоносния коронавирус. Предполага се, че под отломките се намират около 70 души. Кадри от мястото на инцидента показват множество спасителни екипи, които разчистват отломките. До момента са извадени 23-ма души.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI