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Жертвите на ужасяващата влакова катастрофа край град Урда в провинция Толедо, Испания нараснаха до 68, но е възможно още да се увеличат, тъй като все още не са разчистени всички отломки от вагоните. Ранените са най-малко 100 души, а високоскоростният влак, блъснал спрелия в коловоза, е летял със 100 км/ч, стана ясно по-рано. В страната е обявен тридневен траур.

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Тепърва разследващите инцидента ще установяват какво точно е довело до смъртоносния сблъсък на влакове, заяви Янош Роза, следовател на железопътни инциденти и специалист по безопасност, предаде Си Ен Ен.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че катастрофата е причинена от човешка грешка след повреда в компютърната система. Пуенте каза още, че компютърният блокаж е довел до проблем със системата за безопасност по протежение на 63-километров участък от железопътната линия, което е предизвикало автоматично спиране на всички влакове в района.

Заради блокажа държавната компания, която управлява испанските железници, ADIF, е поела ръчно управлението на системата и е взето решение да се позволи на високоскоростния влак Renfe да продължи движението си на юг по релсите въпреки червения светофор и наличието на друг влак на същия коловоз, като министърът определи това за необяснимо.

Снимка: АП/БТА

Разследващите произшествието ще преглеждат записи от камери за наблюдение и устройства за запис на данни във влаковете и в сигналната система, за да разберат как са се движили композициите и как са се озовали на един и същ участък от релсите.

Снимка: АП/БТА

"Хора бяха изхвърлени във въздуха", споделят очевидци за мига на ужасяващия сблъсък.

Испанката Ана разказва пред Ройтерс, че е пристигнала спешно да търси съпруга си Пепе, който е пътувал заедно с кучето им във високоскоростния влак Renfe, блъснал се в неподвижния трен Ilyo по линията от Мадрид за Севиля. Името на Пепе не е в списъка с идентифицирани жертви, но в същото време той още не е открит. Затова пък полицията е намерила кучето им, което е пътувало със съпруга, и то вече е при стопанката си.

Много жертви и ранени при сблъсък на два високоскоростни влака в Испания (снимки)
Виж още Много жертви и ранени при сблъсък на два високоскоростни влака в Испания (снимки)

Жената е настанена в училището в град Урда заедно с други роднини на пътници от влака, където хората очакват вести за техните близки.

Снимка: АП/БТА

"Имаше много майки, които разбраха, че децата им са загинали. Това беше най-тежкото нещо днес. Да кажеш на една майка, че детето ѝ е загинало във влакова катастрофа е съкрушително", разказа доброволката Кармен, която е психолог и е дошла да подпомогне близките на жертвите, събрани в училището. Местната спортна зала е преустроена в център за настаняване на оцелелите, предаде БТА.

Снимка: АП/БТА

Шокираните жители на малкия град в централната част на Испания се притекоха веднага на помощ на пострадалите.

Снимка: АП/БТА

Възрастен фармацевт от Урда разказа, че е бил един от първите на мястото на инцидента.

Снимка: АП/БТА

"Само си представете какво е било вътре", разказа Гарсия, който носи със себе си на мястото на инцидента материали за първа помощ, болкоуспокояващи и успокоителни, както и одеяла за пострадалите. Други местни жители донесли бутилки с вода за пътниците, измъкнали се от двата влака.

Снимка: АП/БТА

Открита е и специална телефонна линия за семействата на жертвите, съобщиха Ройтерс и Си Ен Ен.

Влаковият удар в Испания бил с над 100 км/ч. Жертвите са вече над 60, ранените - 179 (снимки)
Виж още Влаковият удар в Испания бил с над 100 км/ч. Жертвите са вече над 60, ранените - 179 (снимки)

Повече от 500 екипа за първа помощ бяха изпратени на мястото на ужасната катастрофа, които продължиха работата си под прожектори и по тъмно, за да открият и извадят трупове, или ако има затиснати хора под вагоните и отломките. На мястото има дронове, спасителни кучета, три хеликоптера, медици, полиция, кран, който ще вдигне преобърнатите вагони, както и коли на погребални бюра.

Снимка: АП/БТА

"Цяла Испания е в траур", заяви премиерът в оставка Педро Санчес. "Недопустимо е страна като Испания да преживее две катастрофи с високоскоростни влакове в рамките на една и съща година като тези, на които станахме свидетели", добави Санчес.

Снимка: АП/БТА

Това е третата тежка влакова катастрофа с жертви тази година в Испания. През януари два високоскоростни влака се сблъскаха близо до Адамус, в провинция Кордоба в южна Испания, при което загинаха над 40 души. Няколко дни по-късно крайградски влак дерайлира, загина машинистът, а 37 души бяха ранени.

Снимка: АП/БТА

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