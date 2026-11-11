В Мадрид, Барселона, Малага, Памплона и други градове излязоха на улицата срещу обедняването

980 Снимка: АП/БТА

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Стотици хиляди испанци излязоха по улиците на Мадрид, Барселона, Малага, Памплона и други градове на общонационална стачка. Във вечерните часове отново се стигна до ексцесии и сблъсъци с полицията, палежи, обърнати контейнери и счупени витрини на бутици от световни марки.

Еднодневната стачка беше обявена от синдикатите заради снижаването на стандарта на живот, намаляващата покупателна способност и недостъпните цени на жилища и наеми, предаде Франс прес. Тя беше организирана по-малко от три седмици преди парламентарните избори в Испания, насрочени за 29 ноември. Изходът от този вот остава несигурен.

Близо 120 000 души излязоха на протестното шествие в испанската столица Мадрид, съобщи префектурата в испанската столица. Според други данни са били поне 200 000 души.

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В Барселона, според данни на властите, са участвали 55 000 души, а според организаторите 400 000, допълва Асошиейтед прес. След мирното шествие в града по-младите демонстранти започнаха да разбиват витрините на магазини на известни марки на булеварда "Пасео де Грасия", който е една от главните търговски артерии в града, предаде БТА.

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Демонстрантите изнесоха големи контейнери за разделно събиране на отпадъци на улиците, за да блокират движението, а в Барселона много магазини останаха затворени, а витрините им - закрити с дървени плоскости в очакване на безредици.

Това е първата обща стачка в страната от 2012 г., когато работниците прекратиха работа в знак на протест срещу мерките за икономии по време на дълговата криза в еврозоната.

400,000 out in Barcelona for the general strike demo - for housing, wages, cost of living #HuelgaGeneral https://t.co/uM4YOsgWB0 — Jorge Martin (@marxistJorge) November 11, 2026

Сегашната стачка е подкрепена от двата най-големи синдиката в Испания - Общият съюз на трудещите се (UGT) и Синдикалната конфедерация на работническите комисии (CCOO), които представляват над един милион работници, както и от сдружения на наемателите, недоволни от покачващите се наеми и принудителните извеждания при липса на алтернативни жилища.

Премиерът Педро Санчес се надява да използва недоволството на избирателите от жилищната криза на изборите на 29 ноември, за да измести политическия дебат от корупционните случаи, в които са замесени хора от най-близкото му обкръжение и от тежката влакова катастрофа миналия месец.

Засега обаче неговата Социалистическа партия продължава да изостава в социологическите проучвания, припомня Ройтерс.

Синдикатите съобщиха, че участието в стачката е било неравномерно в различните части на Испания, като най-силна подкрепа е имало в крайбрежните райони, където натискът върху жилищния пазар е особено осезаем. Според Испанската централна банка ("Банко де Еспаня" - Banco de Espana) недостигът на жилища в страната е около 750 000, като се очаква до 2028 г. да надхвърли един милион.

NEW: Over 200,000 people have taken part in strikes in Madrid and Barcelona today Protests have turned violent over the course of the evening https://t.co/Yp1yZwEdXJ — Politics Global (@PolitlcsGlobal) November 11, 2026

С оглед на това, че все по-малко хора могат да си позволят да купят жилище, търсенето на жилища под наем рязко нараства, което засилва натиска върху този пазар.

Средният наем от 1176 евро (1315 долара) се равнява на около 98,7 на сто от средната месечна заплата на млад човек в Испания, сочат данни на Испанския младежки съвет.

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