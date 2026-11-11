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Стотици хиляди испанци излязоха по улиците на Мадрид, Барселона, Малага, Памплона и други градове на общонационална стачка. Във вечерните часове отново се стигна до ексцесии и сблъсъци с полицията, палежи, обърнати контейнери и счупени витрини на бутици от световни марки.

Европа

Еднодневната стачка беше обявена от синдикатите заради снижаването на стандарта на живот, намаляващата покупателна способност и недостъпните цени на жилища и наеми, предаде Франс прес. Тя беше организирана по-малко от три седмици преди парламентарните избори в Испания, насрочени за 29 ноември. Изходът от този вот остава несигурен.

Близо 120 000 души излязоха на протестното шествие в испанската столица Мадрид, съобщи префектурата в испанската столица. Според други данни са били поне 200 000 души.

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В Барселона, според данни на властите, са участвали 55 000 души, а според организаторите 400 000, допълва Асошиейтед прес. След мирното шествие в града по-младите демонстранти започнаха да разбиват витрините на магазини на известни марки на булеварда "Пасео де Грасия", който е една от главните търговски артерии в града, предаде БТА.

Снимка: АП/БТА

Демонстрантите изнесоха големи контейнери за разделно събиране на отпадъци на улиците, за да блокират движението, а в Барселона много магазини останаха затворени, а витрините им - закрити с дървени плоскости в очакване на безредици.

Това е първата обща стачка в страната от 2012 г., когато работниците прекратиха работа в знак на протест срещу мерките за икономии по време на дълговата криза в еврозоната.

Снимка: АП/БТА

Сегашната стачка е подкрепена от двата най-големи синдиката в Испания - Общият съюз на трудещите се (UGT) и Синдикалната конфедерация на работническите комисии (CCOO), които представляват над един милион работници, както и от сдружения на наемателите, недоволни от покачващите се наеми и принудителните извеждания при липса на алтернативни жилища.

Снимка: АП/БТА

Премиерът Педро Санчес се надява да използва недоволството на избирателите от жилищната криза на изборите на 29 ноември, за да измести политическия дебат от корупционните случаи, в които са замесени хора от най-близкото му обкръжение и от тежката влакова катастрофа миналия месец.

Снимка: АП/БТА

Засега обаче неговата Социалистическа партия продължава да изостава в социологическите проучвания, припомня Ройтерс.

Синдикатите съобщиха, че участието в стачката е било неравномерно в различните части на Испания, като най-силна подкрепа е имало в крайбрежните райони, където натискът върху жилищния пазар е особено осезаем. Според Испанската централна банка ("Банко де Еспаня" - Banco de Espana) недостигът на жилища в страната е около 750 000, като се очаква до 2028 г. да надхвърли един милион.

Снимка: АП/БТА

С оглед на това, че все по-малко хора могат да си позволят да купят жилище, търсенето на жилища под наем рязко нараства, което засилва натиска върху този пазар.

Снимка: АП/БТА

Средният наем от 1176 евро (1315 долара) се равнява на около 98,7 на сто от средната месечна заплата на млад човек в Испания, сочат данни на Испанския младежки съвет.

Снимка: АП/БТА

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