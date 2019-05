Хиляди демонстрираха вчера в Кардиф за независим Уелс. Организаторите на протеста обявиха, че това е първият подобен марш в историята на Уелс, пише "Гардиън".

Някои протестиращи твърдят, че през целия живот са били поддръжници на независимостта, докато други казват, че са провокирани от Брекзит и строгите икономии. Скорошна анкета за "ITV Уелс" показа, че 12% от хората подкрепят самоуправлението.

Маршът завърши с националния химн на Уелс.

Адам Прайс, лидер на националистическата партия Плайд Къмри (Plaid Cymru), каза, че проблемите на страната му могат да бъдат по-лесно разрешени, ако решенията се вземат в рамките на нацията.

“When this great story of our nation’s independence will be written in the very near future, it is this generation that will be able to say ‘we got there.’” —@Adamprice#IndyWales #Annibyniaeth @AUOBCymru pic.twitter.com/GgvxANuFch