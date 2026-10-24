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Няколко хиляди души протестираха днес в центъра на Мадрид в "защита на държавната пенсионна система", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Снимка: БТА/АП

Демонстрацията се състоя месец преди парламентарните избори в Испания на фона на обвинения от левицата, че десницата възнамерява да подготви почвата за частична приватизация на пенсионната система.

Снимка: БТА/АП

Според данни, предоставени на АФП от властите в Мадрид, в шествието са участвали 25 000 души.

Снимка: БТА/АП

Протестиращите се обявиха против всяка реформа на пенсионната система, която би могла да доведе до приватизация. Поискаха също "пенсиите да бъдат гарантирани и неприкосновени".

Снимка: БТА/АП

В началото на седмицата лидерът на дясната опозиция Алберто Нунес Фейхо обеща неговата Народна партия да увеличи пенсиите в съответствие със закона, ако спечели предсрочните парламентарни избори, насрочени за 29 ноември.

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Правителството на премиера социалист Педро Санчес, от своя страна, обвини Народната партия, че възнамерява да реформира пенсионната система, като подкопае действащия от 2022 г. механизъм за индексиране на пенсиите спрямо инфлацията.

Снимка: БТА/АП

В края на 2021 г. Народната партия гласува против въвеждането на този механизъм, критикувайки разходите в публичните финанси.

Според данни на испанското Министерство на социалното осигуряване през септември средната месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на 1576 евро, а броят на получателите е бил близо 6,8 милиона души.

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