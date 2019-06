Хеликоптер се разби върху покрива на сграда на Седмо авеню в Манхатън, съобщи в Туитър нюйоркската пожарна служба. В машината е бил само пилотът, който е загинал.

Катастрофата е станала малко преди 14,00 ч. (18,00 ч. по Гринуич) в мъгла и дъжд. От полицията допълниха, че не се касае за терористичен акт.

Десетки автомобили за аварийна и спешна помощ, пожарни и полицейски коли, се струпаха в оживения район на Седмо авеню между 51-ва и 52-ра улица, на няколко пресечки от Таймс Скуеър.

#Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA