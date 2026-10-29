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Хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (EUFOR) се е разбил близо до Бръчко в североизточната част на Босна днес следобед, съобщава хърватската държавна информационна ХИНА, като отбелязва, че до момента няма официално потвърждение за жертви.

Балканите

Сайтът "Кликс" съобщава, че според неофициални данни са загинали трима души, а 12 са ранени.

Федералната телевизия на Федерация Босна и Херцеговина - една от двете съставни единици в Босна, публикува кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ. Според телевизията вероятно има жертви, както и пострадали пътници, които са откарани в болница в Бръчко. Информацията не е потвърдена официално.

Медиите посочват, че става дума за хеликоптер "Чинук" CH-47. Министерството на отбраната на Италия съобщи, че хеликоптерът е на италианските въоръжени сили.

Франс прес цитира съобщение на ЕУФОР, в което се потвърждава, че хеликоптер на мисията се е разбил в североизточната част на страната "по време на рутинна операция".

В съобщението се уточнява, че нито един цивилен не е пострадал и че инцидентът не е причинил никакви щети, предаде БТА.

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