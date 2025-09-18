Военен хеликоптер се разби в сряда вечерта в щата Вашингтон, близо до военновъздушната база "Луис-Маккорд", съобщиха от американската армия, предаде Асошиейтед прес.

Все още не е ясно колко души са били на борда и в какво състояние са те.

Хеликоптерът се е разбил около 21:00 часа в сряда близо до базата, се казва в изявление на представител на американската армия.

"Това остава развиваща се ситуация и към момента няма допълнителни подробности", добавя военният. Не са оповестени подробности и за типа хеликоптер.

Базата се намира на около 16 километра южно от Такома под юрисдикцията на централното командване на Сухопътните войски на САЩ.

От кабинета на шерифа на окръг Търстън, намиращ се в Олимпия, информираха, че екипи са изпратени по сигнал за възможна катастрофа на хеликоптер в района на езерото Сътмит, западно от Олимпия.

"Бяхме информирани, че военните са загубили контакт с хеликоптер в района", се казва в съобщението. От там допълниха, че работят с базата и че няма допълнителни подробности.

3 авиокатастрофи за 2 дни взеха 15 жертви в САЩ на фона на съкращения на летищен персонал
Шерифът на окръг Търстън, Дерек Сандърс, написа във Facebook, че екипите са открили мястото на катастрофата, "но не са успели да продължат спасителните операции, тъй като мястото гори".

Хеликоптерът "Кинг Каунти Гардиън 1" и специални спасителни звена са реагирали на мястото на катастрофата, каза шерифът.

