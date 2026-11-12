Пийт Хегсет отличи военнослужещия за стриктното изпълнение на служебните му задължения

2178 Снимка: "Х" на Хегсет

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет връчи високо отличие на военнослужещия, който отправи устна забележка към министъра и група негови съветници пред Гроба на незнайния воин във Вашингтон след церемония по случай Деня на ветераните в Арлингтънското национално гробище, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет публикува днес снимки в социалните мрежи, на които се вижда как закача отличието и се ръкува с войника.

"Обичаме войници. Обичаме стандарти. Добра работа, специалисте", написа той под снимката.

We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

Хегсет прие в Пентагона армейското подразделение, което охранява Гроба на незнайния воин и награди специалист Томас Иглесиас с Медал за заслуги на Обединените въоръжени сили "за изпълнението на служебните му задължения пред Гроба на незнайния воин на 11 ноември 2026 г.", съобщи Пентагонът.

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Иглесиас смъмри вчера Хегсет и група негови съветници заради силен смях, след като групата е направила снимки след церемония на стъпалата пред Гроба на незнайния воин, в която преди това са участвали също така президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Гробът е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неизвестни американски войници от Първата, Втората световна и Корейската война.

Инцидентът се случва по-малко от денонощие, след като Хегсет се размина на косъм с процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса, отбелязва АП.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.