Украинският президент Володимир Зеленски се очаква днес на работно посещение в Турция по покана на Ердоган

225 Снимка: Анадолска агенция чрез БТА

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Турският външен министър Хакан Фидан се срещна в петък (американско време) с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в рамките на срещата на външните министри на страните от Г-20 в САЩ, предаде Анадолската агенция, като се позова на източници от турското външно министерство.

В град Атланта двамата обсъдиха двустранните отношения, продължаващите преговори между Вашингтон и Техеран, ситуацията в ивицата Газа, войната между Русия и Украйна, както и други регионални развития, посочиха източниците.

Срещата се състоя, след като наскоро турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха в телефонен разговор двустранните отношения, както и регионалните и глобалните развития. Ердоган подчерта, че Турция е готова да допринесе за усилията за възобновяване на дипломатическия процес между Украйна и Русия и за прекратяване на войната чрез този процес.

Украинският президент Володимир Зеленски се очаква днес на работно посещение в Турция по покана на Ердоган, напомня Анадолската агенция.

Рубио заяви, че е имал "чудесна среща" с Фидан, допълва БТА.

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"Обсъдихме начините за по-нататъшно задълбочаване на двустранното ни сътрудничество с цел насърчаване на мира и стабилността по света", написа Рубио в социалната мрежа Екс.

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