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Майка и дъщеря загинаха при нападение на мечка гризли в канадската провинция Британска Колумбия, съобщи Би Би Си.

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Жертвите са 48-годишната Дженифър Балкарас и 20-годишната ѝ дъщеря Села Рийд, които са били обявени за изчезнали на 1 ноември, когато не са се върнали от кратка следобедна разходка. Останките на майката са открити в понеделник, а на дъщерята ден по-късно от служители по опазване на околната среда и Кралската канадска конна полиция в района на пътека край градчето Бела Кула.

Според Службата за опазване на околната среда на Британска Колумбия доказателствата на мястото на инцидента сочат, че може да е замесено диво животно. Разследващите се опитват да установят дали в нападението е участвала една или повече мечки.

"Все още не е ясно дали повече от една мечка е потенциално замесена в смъртта на жените", заяви Джеф Тайър, инспектор от службата.

Мечките гризли са защитен и уязвим вид в Британска Колумбия. Според Министерството на околната среда в провинцията живеят между 10 000 и 13 000 екземпляра. Конфликтите между мечки и хора са сравнително редки, но рискът се увеличава, когато животните са уплашени или защитават малките си и храната си.

През последните години в Британска Колумбия е имало няколко такива нападения.

През октомври 2025 г. мечка гризли рани двама туристи в района на планината Макгрегър, единият от които почина по-късно поради тежки наранявания. Мечката по-късно беше намерена мъртва.

На следващия месец гризли нападна училищна група - също в района на Бела Кула - ранявайки 11 души.

Федерацията за дивата природа на Британска Колумбия (BCWF) заяви, че съобщенията за конфликти между гризли и хора са се увеличили, откакто в канадската провинция бе въведена забрана за лов на мечки гризли за спорт през 2017 г.

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