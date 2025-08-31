Неуточнен брой кораби трябва да отплават от Барселона днес, а десетки други се очаква да тръгнат от средиземноморски пристанища на 4 септември

443 Снимка: Getty images

Грета Тунберг трябва да отплава в неделя от Барселона за ивицата Газа. Тя ще е част от нова хуманитарна флотилия, която ще се опита да "прекрати незаконната обсада на Газа", съобщиха организаторите, цитирани от "Гардиън".

Корабите ще отпътуват от испанското пристанище, за да "отворят хуманитарен коридор и сложат край на продължаващия геноцид над палестинския народ", заяви организацията Global Sumud Flotilla.

Не бе уточнено колко кораба ще потеглят или точният час на отплаване. Очаква се флотилията да пристигне в опустошения от войната крайбрежен анклав в средата на септември.

"Това ще бъде най-голямата мисия на солидарност в историята, с повече хора и повече кораби, отколкото при всички предишни опити взети заедно," каза миналата седмица в Барселона бразилският активист Тиаго Авила.

Организаторите посочват, че десетки други съдове се очаква да отплават от Тунис и други средиземноморски пристанища на 4 септември.

Активисти ще проведат и паралелни демонстрации и други протести в 44 държави "в солидарност с палестинския народ", написа Тунберг, която е част от ръководния комитет на флотилията.

Освен Тунберг, във флотилията ще участват активисти от различни страни, европейски депутати и обществени личности, сред които и бившата кметица на Барселона Ада Колау.

"Ние разбираме, че това е законна мисия съгласно международното право," заяви миналата седмица в Лисабон левият португалски депутат Мариана Мортагуа, която също ще се включи.

Израел вече е блокирал два опита на активисти да доставят помощ по море до Газа - през юни и юли.

През юни 12 активисти на борда на платноходката "Мадлийн" бяха спрени от израелски сили на 185 км западно от Газа. Сред тях беше и Тунберг. Пътниците бяха задържани и впоследствие експулсирани.

През юли 21 активисти от 10 страни бяха пресрещнати, когато се опитаха да достигнат Газа с друг плавателен съд.

Преди близо година датската полиция задържа активистката Грета Тунберг по време на протест срещу войната в Газа.

