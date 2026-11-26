Полицията още издирва оръжието, с което Билял Илиев е застрелян от неговия работодател

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Гръцката полиция издирва оръжието, с което е застрелян българина от неговия работодател, който междувременно е направил самопризнания, предаде БНР.

Разследващите власти в Драма откриха тялото на убития българин, след като извършителят на престъплението сам е показал мястото, където е бил заровен. Жертвата е 24-годишният Билял Илиев от гърменското село Марчево, а убиецът е 50-годишен фермер Йоргос от Като Неврокопи.

Издирването е продължило няколко дни, като полицията е използвала и обучени кучета. Намерен е автомобилът на българина, но в него са липсвали документите и мобилния му телефон.

След няколко разпита извършителят е направил самопризнания. Версията му е, че българинът го е изнудвал за пари и той го е застрелял във фермата, а след това заровил тялото в земеделски участък.

Властите от началото на разследването са имали съмнения, че именно 50-годишният фермер е убиецът поради несъотвествия в показанията му. Негов племенник, който е на 23 години, му е помогнал да скрият трупа. Той също е арестуван и обвинен в съучастие.

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Младият българин често е пътувал до Като Неврокопи и е работил като помощник във фермата на 50-годишния Йоргос. Разпитани са и свидетели от селото. Хората също са шокирани от престъплението.

Все още не е намерено оръжието на убийството, но фермерът е посочил района, където го е изхвърлил.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.